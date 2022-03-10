Як херсонці протистоять російським окупантам: надихаюче відео

Україна вже 15 добу дає рішучу відсіч армії орків. Навіть на тимчасово окупованих територіях беззбройні українці не припиняють нищити загарбників усіма можливими методами.

Війна триває на усіх фронтах. Як протистоять окупації мешканці Херсона, розповів журналіст Костянтин Риженко на своїй сторінці у телеграмі, де опублікував також надихаюче відео.

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Війна цивільних проти окупантів у Херсоні

Костянтин Риженко зазначає, що хоча Херсону поки що не пощастило на воєнному фронті, містянам вдається перемагати на двох інших – інформаційному та кіберфронті.

З місця подій журналіст розповідає, що окупанти не бомбардують херсонців і поводяться з ними "агресивно-ввічливо", оскільки намагаються їх змусити полюбити "русскій мір". Ведеться активний ідеологічний і духовний бій.

Орки досі прагнуть створити так звану "ХНР" шляхом "народних референдумів", однак херсонці продовжують використовувати свою громадянську зброю – протести.

Риженко підкреслює, що ворог у Херсоні намагається вести гібридну війну – прикидається другом, буцімто хоче допомогти, змушує вагатись у власних знаннях про навколишній світ. Окупанти розчинились у місті, і мов черв'яки намагаються зламати спротив зсередини.

Тому журналіст закликає херсонців частіше спілкуватись, бачитись одне з одним, і розуміти, що разом всі вони – сила!

До речі – Як херсонці виганяли окупантів зі свого міста: дивіться відео

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