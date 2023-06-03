Припинення вогню та референдум: Індонезія запропонувала мирний план війни Росії проти України

Чимало країн світу закликають Росію до припинення агресії в Україні. Цього разу своє бачення озвучили представники Індонезії.

Так, міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто на безпековому форумі в Сінгапурі "Діалог Шангрі-Ла" запропонував своє бачення врегулювання війни.

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Що пропонує Індонезія

Мирний план щодо врегулювання війни Росії проти України, який передбачає зокрема "припинення вогню, створення демілітаризованої зони та розміщення миротворців ООН".

Перший пункт мирного плану містить заклик до припинення вогню обох сторін.

Друге – кожна сторона відходить на 15 кілометрів від своїх поточних позицій для створення нової демілітаризованої зони. У цій зоні "мають бути розміщені миротворчі сили ООН".

На його думку, ООН також має "організувати та провести референдуми на спірних територіях, аби об'єктивно підтвердити волю більшості людей". Міністр запевнив, що цей підхід вже нібито "продемонстрував свою ефективність в історії", навівши у приклад Корейський півострів.

Так, конфлікт у Кореї все ще потребує постійного вирішення. Однак упродовж 50 років ми маємо хоч якийсь мир, що набагато краще, ніж масові руйнування та вбивства невинних людей,

– заявив він.

Україна не прагне "хоч якогось миру". Ми хочемо миру на наших умовах і на наших землях у межах давно визнаних кордонів 1991 року.

Субіанто також закликав "не покладати провину на будь-яку зі сторін", оскільки, на його думку, "кожна зі сторін впевнена у своїй правоті" та "є дві версії конфлікту". Цікаво, якою ж може бути версія у Росії? Чи то Індонезія вважає, що російські нелюди, які вбивали та катували українців на Київщині, Харківщині та Херсонщині – праві?

Що передбачає українська "формула миру", запропонована Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 розповів про "формулу миру" у війні Росії проти України. Пропозиції включають виведення російських військ і припинення бойових дій.

Пропозиції України щодо миру включають:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Заяву Зеленського одразу ж прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Представник Кремля теж звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів.