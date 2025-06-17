24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Недосяжні мрії Іран та Ізраїля

Ядерні амбіції Ірану завжди були зумовлені метою виживання режиму, а не знищення Ізраїлю, який набагато ймовірніше буде знищений в кінці тривалої війни на виснаження, ніж під час розгортання "грибоподібної хмари".

Читайте також Чому Україна боїться зробити те, що робить Ізраїль

Однак Ізраїль не може дозволити собі ставитися до погроз Ірану щодо ядерного армагеддону як до дрібниці, особливо після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня, яка спровокувала тривалий і жорстокий наступ Ізраїлю на іранських маріонеток в Секторі Газі. Це не помилка боятися ядерного Ірану.

Нетаньягу є ключовою причиною того, що ядерна програма Ірану зайшла так далеко. Саме попри його заперечення так звана група P5+1 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Велика Британія та США) разом з Європейським Союзом узгодила з Іраном Спільний всеохоплюючий план дій 2015 року, який заморозив ядерну програму Ісламської Республіки. Саме під тиском Нетаньягу Дональд Трамп вивів США з СВПД три роки потому, що спонукало Іран відновити боротьбу за ядерну бомбу.

Зухвалі напади Ізраїлю на Іран, безумовно, спричинять подальшу напруженість між Трампом і Нетаньягу. З моменту свого повернення до Білого дому Трамп прагнув нової ядерної угоди з Ісламською Республікою. Але це ніколи не буде легким процесом – і не лише тому, що в Ірану мало підстав довіряти США.

Хоча Трамп не вагається називати посередні угоди "історичними проривами", він, безумовно, відчуває тиск, щоб укласти угоду, яка буде кращою за СВПД, який тодішній президент США Барак Обама узгодив 10 років тому.

З огляду на це, Трамп, ймовірно, вважає удари Ізраїлю корисними в обмежених дозах – щоб збільшити свій вплив у ядерних переговорах. Але Нетаньяху бореться за своє політичне виживання – і в цій битві жоден міст не є надто далеким.

Хоча Ізраїль спочатку зосередив свої атаки на ядерних об'єктах та базах балістичних ракет, конфлікт загострився та охопив цілі, які можуть втягнути США у війну. Відповідно до своїх грандіозних амбіцій Черчилля – і відображаючи перспективу, яку він приніс у свою війну проти ХАМАС у Газі та "Хезболли" в Лівані – Нетаньягу прагне "повної перемоги" над Іраном. Це зробило б ядерну угоду непотрібною.

Є лише одна проблема: Ізраїль не здатний викорінити ядерну програму Ірану. Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфагані, але пошкодження були незначними, бо Ізраїль усвідомив необхідність уникнути поширення радіації по всьому регіону. І в Ізраїлю немає бомб, які можуть пробити іранський завод зі збагачення палива Фордо, що побудований всередині гори.

До теми Питання кількох днів: генерал армії оцінив ризик повномасштабної війни на Близькому Сході

Звичайно, фізична інфраструктура – це лише частина рівняння. Саме тому Ізраїль також обрав мішенню для атак вчених та вище керівництво Корпусу вартових ісламської революції. Але ядерна програма Ірану – це масштабний і глибоко вкорінений державний проєкт. Вбивство кількох – або навіть кількох десятків – людей не паралізує її, не кажучи вже про її ліквідацію.

Амбіції, що затьмарюють розсудливість

У будь-якому разі, Ізраїлю все ще потрібні США. Трамп не зацікавлений у тому, щоб дозволити Ізраїлю підвищити ціни на нафту чи створити розкол між ним та союзниками Америки в Перській затоці, які щойно погодилися спрямувати трильйони доларів інвестицій у США.

Ізраїль також не може сподіватися на мовчазну співучасть, яку арабські держави продемонстрували у своїй війні проти ХАМАС та "Хезболли". Хоча ці країни не люблять Іран, вони зацікавлені в регіональній стабільності, особливо враховуючи диверсифікацію своєї економіки.

Загнаний у кут Іран може навіть безпосередньо атакувати країни Перської затоки, завдавши удару по їхніх нафтових об'єктах або порушивши транспортні шляхи в Перській затоці. Ці країни хочуть ядерної угоди, а не регіональної пожежі.

Іран, ймовірно, хоче приблизно того ж. Хоча він і відмовився від запланованих ядерних переговорів в Омані, його військова відповідь обмежується ізраїльськими цілями. Примітно, що попри те, що останніми роками він вклав мільярди доларів у своїх регіональних посередників, він утримується від їхньої активації проти американських чи арабських цілей.

Але якщо Іран опиниться притиснутим до стіни, він може змусити неохочу "Хезболлу" та її іракські ополчення вступити в боротьбу. Якщо не зараз, то коли? Саме для таких випадків ці альянси були створені. Іран також може провокувати напади на Ізраїль в інших місцях, таких як Західний берег. Ба більше, він, ймовірно, вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відкривши собі шлях до ядерного прориву – процесу, який займе лічені місяці.

Іран зараз ризикує потрапити в ту саму стратегічну пастку, яка виснажила енергію сунітського панарабізму, проти якого він повстав у 1979 році. Вкладаючи свою енергію та ресурси у війну на знищення проти Ізраїлю, він поставить під загрозу свою головну мету – виживання режиму.

Але Іран не єдиний, хто дозволяє ілюзорним амбіціям затьмарити свою розсудливість. Якщо Ізраїль не зможе знищити ядерну програму Ірану, він точно не зможе досягти повної перемоги над іранським режимом. І це стосується не лише Ірану: жодну з проблем безпеки Ізраїлю не можна подолати шляхом повної перемоги. Скільки б бомб не скинув Нетаньяху, дипломатія залишатиметься єдиною відповіддю.

Тим часом військова гординя Ізраїлю стає неприйнятною для його поміркованих арабських союзників. Вони хотіли бачити Ізраїль рівноправним партнером у регіональному мирі, а не новим гегемоном.