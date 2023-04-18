Збройні сили Канади показали, як доставляли танки Leopard для України

Збройні сили Канади показали кадри того, як готують до відправлення танки Leopard 2A4. Вже зовсім скоро вони допомагатимуть ЗСУ нищити ворога на фронті.

На сторінці Збройних сил Канади у фейсбуці з'явилися фото процесу підготовки до перевезення танків на борту військово-транспортного літака Boeing C-17.

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Відомо, що 11 квітня танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі літаком Королівських ВПС Канади Boeing C-17 Globemaster III у межах програми Operation UNIFIER.

Наразі Канада доставила 8 танків Leopard 2 в рамках військової допомоги Україні.

Як Канада передає Україні танки Leopard / Фото Збройних сил Канади

Не танками самими

Варто зауважити, що Канада регулярно передає Україну військову допомогу. До прикладу, 24 лютого Канада заявила, що військові нашої держави отримають 5 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Загалом обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від 24 лютого 2022 року перевищив 5 мільярдів канадських доларів.

А днями стало відомо, що Україна отримає конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан". Його нашій країні планує передати Канада. Це відбудеться у межах нових санкцій Канади проти російських підприємств. Річ у тім, що торік Україна ініціювала арешт літаків Ан-124 авіакомпанії "Волга-Днепр".

У квітні 2022 року суд арештував 12 транспортних літаків російської авіакомпанії у межах кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Згідно з рішеннями:

трьом літакам Ан-124-100 було заборонено виліт із Німеччини,

одному – з Канади.

Арешт наклали з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.