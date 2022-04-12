"Як казав президент, "ми їх порвемо": Єрмак показав фото команди Зеленського
12 квітня 2022 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив нове фото глава держави з командою. Також Єрмак назвав їхню головну ціль.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна чинить гідний опір російським загарбникам. Про основні події за ці тижні читайте за посиланням.
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Єрмак оприлюднив фото команди Зеленського
Очільник ОП написав, що вони працюють безперервно заради досягнення головної спільної мети – перемоги. Він додав, що з початку війни ця команда стала такою силою, яка може подолати будь-які виклики.
Як казав Президент, "ми їх порвемо",
– додав Єрмак.
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