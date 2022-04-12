"Як казав президент, "ми їх порвемо": Єрмак показав фото команди Зеленського

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив нове фото глава держави з командою. Також Єрмак назвав їхню головну ціль.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна чинить гідний опір російським загарбникам. Про основні події за ці тижні читайте за посиланням.

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Єрмак оприлюднив фото команди Зеленського

Очільник ОП написав, що вони працюють безперервно заради досягнення головної спільної мети – перемоги. Він додав, що з початку війни ця команда стала такою силою, яка може подолати будь-які виклики.

Як казав Президент, "ми їх порвемо",

– додав Єрмак.

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