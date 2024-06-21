Як Кім Чен Ин принижував Путіна: політтехнолог розібрав комуністичне турне диктора Росії

Днями російський президент вперше за 24 роки здійснив офіційний візит до Північної Кореї. Зі слів кремлівських пропагандистів, у Пхеньяні Владіміра Путіна радо зустрічав Кім Чен Ин, однак насправді цей візит вкотре продемонстрував, як диктатора зневажають у будь-якому куточку світу.

У розмові з 24 Каналом політтехнолог Борис Тизенгаузен проаналізував комуністичне турне глави Кремля та назвав цікаві нюанси.

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Курйозні моменти візиту Путіна у КНДР

Пропагандист Павєл Зарубін супроводжував Путіна під час поїздки до КНДР й в усій красі висвітлював її деталі. Втім, у своїх роликах Зарубін свідомо, чи не свідомо підсвітив дикі моменти, які неабияк шокували, й показав справжнє ставлення Кім Чен Ина до Путіна.

На думку політтехнолога, Кім Чен Ин принижував Путіна. Він його постійно переставляв на праву сторону. Однак коли президента Росії підвели до машини, то він, мабуть, вирішив показати характер й захотів обрати, де сісти в автомобілі, але лідер КНДР відкрито проігнорував прохання гостя.

Їде машина з Путіним й Кім Чен Ином й російський пропагандист каже: "Дивіться, весь Пхеньян сіяє. Кожне вікно світиться. Такий наказ надійшов від місцевої влади кожному мешканцю столиці Північної Кореї". Це що таке? Якщо ти пропагандист, то скажи, що всі щасливі, тому все сіяє, а не, тому що влада змусила,

– мовив Тизенгаузен.

Наступного дня на площі Кім Ір Сена, коли зустрічали Путіна, його вирішили порадувати музикою. Там грала пісня "Я іншої такої країни не знаю, де так вільно дихає людина".

Це вони про Північну Корею, чи Росію, я так і не зрозумів, але і це ще не все,

– зазначив політтехнолог.

Також неабияк повеселив епічний момент як принизили російську делегацію. Північнокорейський чиновник вигнав міністрів країни-агресорки із зали для переговорів, адже першим до кабінету має ввійти правитель КНДР.

Цікавий інцидент стався й коли вони пішли класти квіти до пам'ятника Другої світової війни. Кім Чен Ин показав рукою Путіну, аби той пішов й російський президент пішов стрічки цілувати, а глава Північної Кореї стояв на місці.

Під час зустрічі Путін подарував Кім Чен Ину машину класу "люкс". Водночас російська сторона не стала публікувати, що у Пхеньяні подарували Путіну. Вони сухо зазначили, що президент Росії також отримав хороші подарунки, зокрема бюст, який схожий на надгробну плиту.