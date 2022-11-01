Найгірший сценарій – без світла, тепла і води: як Київ збирається пережити зиму

У випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як у столиці готуються пережити зиму. За його словами, розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший – "коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання".

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Через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо,

– зазначив Кличко.

Мер зауважив, що електрогенератори уже закупили, запаси води та всього необхідного теж зробили, щоб ці пункти обігріву приймали людей.

"У цих пунктах можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", – пояснив Кличко.

Київ потерпає від атак ворога

Росія завдала ракетного удару по Києву зранку 31 жовтня. Унаслідок цього в столиці виникли перебої зі світлом та водою і навіть зв'язком.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через енергетичний тероризм з боку Росії пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

ДТЕК Київські електромережі оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Києві: у компанії пояснили, що світло не обов'язково вимикатимуть на 12 годин.

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