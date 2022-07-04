У розвідці розповіли, як та коли може закінчитися війна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що в серпні ми зможемо побачити перші видимі результати повномасштабної війни Росії проти України.

При цьому, на його думку, цьогоріч війна навряд закінчиться. Хоч до кінця року активні бойові дії повинні зменшитись. Але Буданов наголосив на тому, що це ще не буде кінцем.

До теми Ворог форсував Сіверський Донець: тепер закріплюється біля Лисичанська і Білогорівки

Коли та як закінчиться війна в Україні

Кирило Буданов сказав, що війну можна буде вважати закінченою тоді, коли Україна вийде на свої кордони станом на 1991 рік.

Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила,

– заявив він.

Начальник ГУР переконаний, що це трапиться вже наступного року.

Яка зараз ситуація на фронті: найгарячіші точки

3 липня ЗСУ відійшли з Лисичанська. Це було необхідне рішення, щоб зберегти життя українських захисників та захисниць, адже на захоплення цього населеного пункту ворог кинув всю можливу зброю та техніку. Росіяни переважали в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та живій силі.

Наразі російська армія використовує всю можливу зброю, щоб повністю захопити Луганську область, зокрема ворог форсував річку Сіверський Донець та закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

Також російські загарбники намагаються витіснити українські Сили оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

Зауважимо, що окупанти намагаються наступати на багатьох інших напрямках, проте не мають успіху через шалений опір ЗСУ. Тим часом українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішно поливати вогнем ворожі склади боєприпасів, техніки й особовий склад окупантів.

До теми – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 липня: дивіться відео