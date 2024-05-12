Не обов’язково вводити свої війська на фронт: як країни НАТО могли б вступити у війну в Україні

Еммануель Макрон заявляв, що Франція готова відправити свої війська в Україну. Однак поки країни НАТО можуть допомогти Україні іншими шляхами.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що вступ військ НАТО у війну буде у випадку, якщо Росія прорве український фронт та піде на Європу. Поки наші союзники можуть розгорнути системи ППО в сусідніх країнах України та готувати українських військових.

Дивіться також НАТО може збивати дрони над Україною: у Бундестазі виступили із потужною пропозицією

У випадку загрози для Європи

За словами Маломужа, підготовка українських спеціалістів, спецпризначенців, використання українськими операторами французьких засобів може бути найближчим часом за запитом України. Однак залучення французьких військових бригад буде лише в тому випадку, якщо Росія прорве український фронт та буде рухатись в Європу.

При загрозі країнам НАТО та Європі якраз цей формат буде вирішальним,

– зазначив генерал армії.

Якраз в такому випадку Україна могла б звернутись по допомогу, згідно зі статутом ООН, як країна-жертва. Країни НАТО повинні б були надати свою допомогу, щоб захистити себе від потенційного ворога.

Не всі країни готові б були поставити (свої війська – 24 Канал), але, наприклад, Франція, можливо, країни Балтії та Польща можуть поставити реальні контингенти,

– зауважив Маломуж.

Як країни НАТО можуть допомогти

На думку генерала армії, формат допомоги, який би могли зараз запропонувати країни НАТО – це розгортання своїх систем ППО, наприклад, в Польщі та Румунії для збиття дронів та ракет Росії, які летять в Україну.

А системи радіолокацій будуть давати нам дані про всі польоти російських ракет та безпілотників для того, щоб разом з нашими партнерами збивати ці літальні об'єкти, аби не допустити масованих ударів, знищення інфраструктури, військових об'єктів й тим більше людей,

– додав Маломуж.

Заява Макрона про введення військ: останні новини