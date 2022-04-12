Як Кремль бреше про атаку на Бєлгородську область Росії

Кремль традиційно продовжує поширювати свої цинічні та абсурдні фейки. Цього разу росіяни брешуть про атаку на Бєлгородську область.

Деталі розкрив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російські пропагандисти склепали фейкове відео й традиційно самі ж "спалилися".

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Російські пропагандисти поширили фейкове відео на тему: "Зеленський наказав укрофашистам атакувати Бєлгородську область",

– мовиться у повідомленні.

На відео окупантів видно загін бійців. В одного з них – емблема роти МВС України "Торнадо". Її розформували ще у 2015 році.

Далі акторам, які зображають українських військових, кажуть "Рівняйсь! Смирно!", а мало б бути "Струнко". Тоді зачитують нібито "указ Зеленського". Президента Володимира Зеленського називають "головнокомандувачем українських Збройних Сил". Насправді головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний.

Важливо – до Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів: дивіться відео