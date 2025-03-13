Плани Росії зривають: Путін усіляко затягує з перемир'ям

Росія затягує з відповіддю щодо 30 – денного перемир'я. Так вона демонструє світові неготовність до реальних кроків на шляху до миру.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна чітко продемонструвала конструктивну та зрозумілу для партнерів позицію. Ніхто не може дорікнути Україні, що вона не зацікавлена в мирних переговорах або прагне продовження війни.

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"Натомість Росія затягує процес, і це стає очевидним. Треба розуміти, що Владімір Путін веде показову гру, вдаючи, що йому потрібен час. Він чекає офіційних повідомлень від різних сторін, зокрема від Стіва Віткоффа, і, можливо, планує розмову з Дональдом Трампом", – сказав Олександр Мусієнко.

Як надалі діятиме Кремль

Він наголосив, що водночас Росія не припиняє терору проти населення України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі. Це аж ніяк не свідчить про готовність до мирних переговорів. Росія уникає чіткої відповіді на пропозицію США та України щодо 30-денного перемир'я: вона не говорить "ні", але й не погоджується.

Це необхідний етап для перевірки готовності Росії до подальшого дипломатичного діалогу. Такий крок є тестом – своєрідним вступним іспитом, який потрібно скласти, перш ніж рухатися далі,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що в Росії заявляють про зацікавленість у довготривалому мирі й нібито не підтримують тимчасових рішень. Однак вони лише створюють ілюзію готовності до переговорів, не припиняючи вогню, тим самим відкидаючи саму ідею перемир'я.

"Подивимося, що скаже Путін після зустрічі з Віткоффом або розмови з Трампом. Тим більше, що США вже реагують на заяви росіян. Міністр торгівлі США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон має необхідні інструменти й застосує потужні санкції, якщо Росія не погодиться на припинення вогню", – сказав Мусієнко.

Він підкреслив, що цих заходів недостатньо, адже Україні необхідне збільшення військової допомоги та підтримки. Водночас санкції стали б сигналом Кремлю про рішучість адміністрації Трампа змусити Путіна до миру.

Неочікувана домовленність

Мусієнко наголосив, що союз між Україною та Сполученими Штатами залишається стійким. Наразі немає жодних негативних сигналів щодо України з боку представників адміністрації Дональда Трампа. Навпаки, очікується фіналізація угоди про рідкоземельні метали, а також подальше узгодження домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Росію це не влаштовує, і зараз у Кремлі спостерігається певна паніка. Вони, ймовірно, очікували іншого розвитку подій. Сподівалися, що Україна зіпсує відносини зі Сполученими Штатами, а Європа не встигне вчасно надати необхідну допомогу. Кремль намагався скористатися цим, але цієї можливості його позбавили,

– зазначив Мусієнко.

Він пояснив, що спочатку процес виглядав для Росії обнадійливим, адже відбулися зустрічі американської та російської делегацій – спочатку в Саудівській Аравії, потім у Туреччині.

"Дії Путіна можуть створити проблеми для Трампа, оскільки виглядатимуть як приниження американського лідера. Адже саме США ініціювали цю пропозицію, Україна її підтримала, і державний секретар США Марко Рубіо вже заявив, що тепер м'яч на боці Росії. Москва має показати свою готовність до перемир'я", – сказав Мусієнко.

Він підкреслив, що важливо, аби партнери діяли рішуче й робили конкретні кроки для того, щоб змусити Росію припинити вогонь, а далі – перейти до реальних переговорів, без російських ультиматумів і з урахуванням інтересів як України, так і Сполучених Штатів.

Плани зійшли нанівець

Тим часом раніше і Сєргєй Лавров, і Владімір Путін заявляли, що не збираються припиняти бойові дії навіть під час переговорів. Для них сам переговорний процес не є підставою для призупинення вогню. Однак зараз їхні плани руйнуються.

Вони хотіли продовжувати наступальні дії, обстрілювати українську територію, завдавати терористичних ударів по цивільних об'єктах. Вони сподівалися, що Україна припинить вогонь в односторонньому порядку й чекатиме того ж від Росії. Але цього не буде. Президент України чітко дав це зрозуміти, коментуючи удари по готелю в Кривому Розі,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що Росія висуватиме певні умови. Наприклад, Лавров в інтерв'ю американським журналістам наголошував, що нібито неприпустимо, аби на території України дислокувалися війська країн НАТО. А представниця МЗС Росії Марія Захарова звинувачувала Європейський Союз у тому, що він перетворюється з економічного об'єднання на мілітаристську організацію.

"Російські представники, залишаючись анонімними, поширюють меседжі про нібито готовність Москви до перемир'я за умови, що США припинять постачати зброю Україні або задекларують, що наша країна ніколи не вступить до НАТО. Ще один помітний російський наратив – спроби дискредитувати Європу в очах американської аудиторії та оточення Дональда Трампа", – зазначив Мусієнко.

Він підкреслив, що Кремль намагається подати ситуацію так, ніби Європа виступає проти миру та підбурює Україну до війни. Володимир Зеленський та СБУ вже попереджали, що Росія посилюватиме потік дезінформації.