Як логістично допоможе ЗСУ успіх біля Бахмута: які траси відкриваються для наступу

На Бахмутському напрямку окупаційна армія РФ перемістила логістичне навантаження та інтенсивніше використовує траси Попасна — Бахмут і Соледар — Бахмут.

Про це розповів Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Якщо дивитися на логістичні зв'язки ворога, то на Бахмутському напрямку їх декілька. Південніше – це траса Горлівка – Бахмут, де ми постійно не давали спокою окупантам. За Горлівкою є ще одна траса більш місцевого значення Семигір'я – Кодема, звідки йшло розгалуження на Зайцеве, Кліщіївку, Курдюмівку. Ми також час від часу цей відтинок Семигір'я – Кодема потрошки діставали,

– розповів пресофіцер.

Тому логістичне навантаження противника перемістилося. Далі, Калашіков уточнив, йде траса з Дебальцевого, яка менш безпечніша для російських військ. А відносно найбільш безпечні для них траси Попасна – Бахмут і Соледар – Бахмут.

Як пояснив Олег Калашніков, саме цих два напрямки окупанти використовують більше, ніж траси південніше, бо на сьогодні ЗСУ мають менше можливостей діставати туди своєю зброєю.

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