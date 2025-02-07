Які "друзі Путіна" підставляють Росію

Кремлівський диктатор Владімір Путін переконаний, що нібито "перемагає". Однак його так звані "друзі" кидають його. Зокрема, мовиться про президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та навіть самопроголошеного лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Також Азербайджан більше перебуває на боці України, ніж Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

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"Але я можу запевнити, що Азербайджан на різних рівнях допомагає Україні. Баку точно на боці України набагато більше, ніж на боці Росії. Бо для Азербайджану Москва не є партнером. Вона завжди лише шкодила їм", – сказав він.

За словами журналіста, азербайджанці бачать, що у Росії немає перспектив, тому багато хто з них допомагає Україні. Крім того, Кремль ображений на Азербайджан, який готує міжнародний позов проти Росії, яка збила літак Azerbaijan Airlines.

Нагадаємо, Казахстан опублікував звіт щодо авіакатастрофи в Актау 25 грудня 2024 року. Там мовиться, що в аварії винна Росія. В Азербайджані також заявили, що мають фізичні докази збиття Embraer 190.