Інших пріоритетів немає, – Садовий розповів, як Львів підтримує ЗСУ й готується до зими
В Україні триває повномасштабна війна, а тому передусім кошти спрямовують на допомогу нашим захисникам. Зокрема, містяни Львова активно оснащують українське військо.
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, у який спосіб влада розпоряджається коштами для військових. За його словами, існують дві опції.
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Перша опція – закупівля військового обладнання, проходячи всі тендерні процедури і дуже часто маючи справу з бізнесом.
Мені приємно, що сьогодні ми купуємо багато продукції українського виробництва – дрони, антидронові системи, різне медичне обладнання,
– зазначив Садовий.
Друга опція – це безпосереднє перерахування коштів для військових частин. У такий спосіб уже переказано 400 мільйонів гривень. Загалом у бюджеті міста на цей рік буде орієнтовно два мільярди гривень на різні допомоги та підтримку Збройних сил.
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"Це наша тверда принципова позиція. Ми її неодноразово висловлювали, тому що сьогодні інших пріоритетів немає", – наголосив Садовий.
Як Львів готується до зими
Садовий зазначив, що міська влада відповідає лише за тепло, а енергетика – це відповідальність держави.
Якщо говорити про тепло, то всі наші комунальні установи мають потрійну систему. Тобто, є стаціонарне тепло (відповідні котли), дизелі, які можна одразу під'єднати, а також альтернатива, якщо ті вийдуть з ладу,
– пояснив міський голова.
Крім того, понад півтори тисячі житлових будинків мають в укриттях пічки із запасами дров.
Ситуація з підготовкою до зими у Львові: останні новини
- Наприкінці вересня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ситуація з підготовкою до російських ударів по енергооб'єктах краща, ніж торік. Водночас він закликав містян готуватись до важкої зими.
- Через значне похолодання опалювальний сезон у Львові стартував 16 жовтня. Але Андрій Садовий попросив містян продумати альтернативні варіанти на випадок зникнення централізованого опалення через російські обстріли.
- До слова, від 20 жовтня у Львові вимкнули централізоване опалення. Але це сталось не через атаки країни-агресорки, а внаслідок значного потепління.