Під юрисдикцією України: у Євросоюзі заговорили про те, як має відбуватись трибунал для Путіна

У Євросоюзі розглядають два варіанти майбутнього трибуналу проти російського керівництва за воєнні злочини, вчинені проти України. Мова йде про спеціальний незалежний міжнародний трибунал або ж так званий "гібридний суд".

У Брюсселі та в країнах "Великої сімки" більше схиляються до другої моделі трибуналу проти російського керівництва. Про це журналістам розповів високопосадовець ЄС.

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Як може виглядати трибунал проти Росії та що для цього потрібно

Європейський чиновник відзначив, що "гібридний суд", як форма трибуналу на основі української юрисдикції, виглядає як найбільш ймовірна модель правосуддя над російським керівництвом. Однак для Брюсселя важливо, аби Україна ратифікувала Римський статут.

Однак для спеціального міжнародного трибуналу, так і для "гібридного суду" під українською юрисдикцією необхідна серйозна підтримка ООН, адже найперше потрібно позбавити міжнародного імунітету найвище керівництво Росії. Мова йде про диктатора Владіміра Путіна, прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна та про голову МЗС Сєргєя Лаврова.

Через міжнародний імунітет Путін, Мішустін та Лавров – єдині з вищого російського керівництва, проти кого в Україні не порушені кримінальні справи. Однак Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт диктатора та так званої уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Представник ЄС відзначив, що Росія, яка досі перебуває у Радбезі ООН, ветуватиме відповідну резолюцію, однак її має ухвалити та ратифікувати Генеральна асамблея ООН, де у країни-терористки немає права вето. На підставі рішення Генасамблеї прокурор міжнародного спеціального суду може ухвалити вердикт про позбавлення імунітету вищого керівництва Росії. Однак для цього прокуратура повинна надати серйозну доказову базу. Тому в цьому контексті надзвичайно важливим є відкриття Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України в Гаазі, який вже наприкінці червня має розпочати свою роботу.

Однак, що важливо відзначити, позбавити імунітету Путіна, Мішустіна та Лаврова Міжнародний кримінальний суд без рішення Генасамблеї ООН не може. Хоч і злочини, які інкримінують російському керівництву, підпадають під його юрисдикцію, але Росія не ратифікувала Римський статут та не визнає МКС.