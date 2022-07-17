Вибухи в Миколаєві та відбиття штурму на Слов'янському напрямку: як минула ніч у регіонах
Вночі під масований обстріл потрапив Миколаїв, також ворог інтенсивно гатив по Сумщині та Харківщині. Тим часом українські оборонці дали відсіч та завдали втрат ворогу на Слов'янському напрямку.
Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації, інформує 24 канал. Дані актуальні станом на ранок 17 липня.
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Напередодні ворог атакував Черкащину ракетами
Напередодні Черкаську область росіяни атакували двома ракетами. "Прильоти" були в одне з сіл Чигиринської тергромади. Жертв немає, проте війська агресора знищили сільськогосподарську техніку та худобу.
росіяни гатили по прикордонню Сумщини
Протягом доби ворог посилено обстрілював прикордонні райони Сумщини – Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську громади. Здебільшого, росіяни гатили з мінометів.
На Дніпропетровщині під вогонь потрапила Апостолівська громада у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих.
В Харкові через обстріл сталась пожежа
Через ракетний обстріл Харкова сталась пожежа у виробничій будівлі у Київському районі. До лікарні потрапила одна людина. Також окупанти гатили по Дергачах Харківського району.
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Яка ситуація на Донбасі
У Луганській області ворог двічі завдавав удари з авіації та влаштував масовані артилерійські обстріли та відкривав вогонь з мінометів. Росіяни намагались просунутись біля Верхньокам'янки, проте відійшли через опір захисників.
На Донеччині росіяни гатять з артилерії та РСЗВ, а також атакують ракетами. Під обстрілами опинились Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка.
Вже зранку було три ракетні удари по Торецькій громаді. Одна з них влучила у житловий квартал Торецька. У Костянтинівці під обстріл потрапив медичний коледж.Зверніть увагу! За добу в області 3 загиблих та 12 поранених цивільних.
По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного обстрілу
По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного удару. Попередньо відомо про влучання по 2 підприємствах. Також росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У селі Шевченкове три людини загинули та троє зазнали поранень.
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На Херсонщині були вибухи
У Херсоні окупанти розгорнули в центрі кілька блокпостів, на яких навіть примушували людей знімати взуття. російські війська так діють, адже бояться партизанського руху.
Де ніч пройшла спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Житомирщині та Київщині.
Дивіться у відео – яка ситуація на фронті станом на ранок 17 липня: