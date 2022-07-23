Вибухи та артилерійській обстріли: в яких містах була найбільш неспокійна ніч

Протягом ночі росіяни сильно обстріляли багато областей в Україні. По Запоріжжю окупанти випустили 20 ракет, а Чернігівщину атакували з різних видів зброї 6 разів.

Не менше постраждали Донеччина та Сумщина. Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації, повідомляє 24 канал.

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Обстріл Кіровоградщини та гучні вибухи на Запоріжжі

Кіровоградська: зранку 23 липня росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт, є постраждалі, детальна інформація уточнюється. Також окупанти влучили крилатою ракетою в об'єкт залізничної інфраструктури.

Запорізька: загарбники обстріляли з "Градів" обласний центр 22 липня ввечері. За наявною інформацією, росіяни випустили близько 20 ракет, які впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.

"Прильоти" на Сумщині та Чернігівщині

Сумщина: 5 "прильотів" з артилерії зафіксували в бік Шалигинської громади. З мінометів та ствольної артилерії росіяни атакували Краснопільську, Миропільську та Білопільську громади.

Чернігівщина: 6 обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Окупанти атакували райони Чернігівського, Новгород-Сіверського району.

Харківщина та Дніпропетровщина зазнали чергових ворожих атак

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, а саме – Червоногригорівську, Широківську та Зеленодольську громади. Пошкоджені електромережі та газовід.

Харківщина: зранку зафіксували один "приліт", постраждала людина. По області обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. У Золочевській громаді 4 постраждалих, одна людина загинула.

Ситуація на Донбасі

Луганщина: ЗСУ відбили штурм росіян біля Верхньокам'янського та Сіверська. Ворог застосував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки та чотири спроби обстріл мінометами.

Донеччина: окупанти гатили зі всього, що мали – застосовували артилерію, міномети, ЗРК, РСЗВ по Авдіївці, Соледару, Бахмуту, Слов'янську, Курдюмівці, Отрадному, Ласточкиному, Північному. За добу — 9 поранених цивільних.

Зранку обстріли не припинилися. У Краматорському районі окупанти гатили по інфраструктурі залізниці, обстріляли житлові будинки в Торецьку. Загинула ще одна людина.

Авіаудари по Миколаєву та вибухи в Херсоні

Миколаївщина: зранку окупанти поцілили по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Сталася пожежа, аже жертв, попередньо, немає. В області загарбники обстріляли район Березнегуватської й Широківської громад.

Херсонщина: зафіксували вибухи в Херсоні Бериславському й Каховському районах області. районів. Тривають бої біля Давидового Броду, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовській ТГ.

Де ніч проти 23 липня минула спокійно

На Волині,

Закарпатті,

Рівненщині,

в Івано-Франківській області,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Тернопільській,

на Черкащині,

Одещині,

Полтавщині,

Житомирщині,

Київщині.

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