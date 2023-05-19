Як може виглядати нова назва станції метро у Києві: дизайнер розробив шрифт

Графічний дизайнер Богдан Гдаль представив варіант дизайну назви для перейменованої станції метро "Дружби народів". Напередодні, 18 травня, назву змінили на "Звіринецьку".

Гдаль написав, що він надихнувся літерами, які для проєкту зруйнованих росіянами церков Києва готував Саша Ком'яхов. Тому для назви станції метро використав такий же шрифт.

До теми Тепер без російського сліду: у Києві перейменували три станції метро

Звісно, чистої в'язі тут не вийде, бо вона буде нечитабельною, але самі літери цікаві. Хоча, поки що вони не відчуваються як остаточний варіант,

– додав автор.



Варіант для зображення назви метро / Фото Богдана Гдаля

Шрифт для "Звіринецької" / Фото Богдана Гдаля

Що означає "Звіринецька"

Назва "Звіринецька" походить від історичної місцевості Києва між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Вона відома ще від Київської Русі. Припускають, що це походить від місця полювань київських князів на дикого звіра.

До слова, Гдаль також створив шрифт для нового напису на станції метро "Почайна". Він мав повторювати той, що на станції "Печерська".

3 станції метро мають нові назви

Депутати Київради дерусифікували назви 3 станцій метро в столиці:

"Дружба народів" отримала назву "Звіринецька";

"Площа Льва Толстого" – "Площа Українських Героїв";

"Проспект Правди" стане "Варшавською".

Влада та кияни погоджувались, важливо, аби місто позбулось від радянських і російських назв та символів, які пов'язують місто з країною-агресоркою".