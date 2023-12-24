"Варіантів багато": які системи ППО були здатні збити російські Су-34

Українські захисники 22 грудня збили три російські бомбардувальники Су-34. Та, ймовірно, українські військові влаштували засідку та дочекалися моменту, коли росіяни втратили увагу.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що варіантів, як це можна було зробити, багато. Він припустив, що ворожі літаки могла збити система ППО NASAMS. Зазначимо, що російську авіацію збили на Півдні України.

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"Треба було провести конкретну організаційно-технічну підготовку до цієї операції, виконати її. Я не виключаю, що за конкретних умов, збігу обставин і засідки це міг зробити й "Бук" з американськими ракетами Sea Sparrow", – припустив Криволап.

Такий ЗРК може бити на 35 кілометрів. А ворожі літаки могли підлетіти на ближчу відстань. Усе, аби "надійніше" уразити ціль.

Крім того, з висотами є деякі питання. Тому я думаю, що варіантів ураження було дуже багато. Але треба розуміти, що це була не зовсім проста справа. Адже треба було підкараулити, їх треба було спіймати на помилці,

– наголосив Костянтин Криволап.

Ворог хоче розуміти ситуацію

Росія зменшила кількість вильотів та ударів російською авіацією. Та окупанти хочуть розуміти, що сталося. Адже 3 літаки впали не просто так. Це могла бути певна системна помилка. Тому ворогу треба розуміти, як діяти далі.

За даними джерел 24 Каналу в ГУР МО, унаслідок знищення російських бомбардувальників є загиблі росіяни. Окупанти заявили, що нібито декому з пілотів вдалося катапультуватися. Тим часом Криволап зазначив, що після катапультування у стрій повертаються лише 20% пілотів.

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