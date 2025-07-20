Юрист назвала документ, який дає можливість уникнути мобілізації

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан триватимуть щонайменше до 5 листопада 2025 року. У цей період військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки.

Не служити під час мобілізації чоловіки призовного віку можуть, якщо мають відстрочку або бронювання. Також у них повинні бути належно оформлені військово-облікові документи, передає 24 Канал із посиланням на адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

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Які документи треба оформити, щоб не мобілізували?

Адвокатка пояснила, що чоловіки мають носити з собою військово-облікові документи.

Якщо військовозобов'язаний не перебуває на обліку, йому необхідно пройти ВЛК, щоб стати на облік.

Якщо у чоловіка немає військового квитка, його потрібно оформити, а для цього теж пройти ВЛК.

У перехідний період, поки особа ще не має військового квитка, вона формально підлягає мобілізації.

Отже, ще до офіційного оформлення відстрочки людину можуть мобілізувати, а вже після отримання цього документу – забрати до лав ЗСУ можуть виключно за бажанням.

Аніщенко зауважила, що за її практики неодноразово траплялося так, що чоловіка мобілізовували під час процесу оформлення документів на відстрочку чи бронювання.

Юристка також додала, що непридатні до військової служби своєю чергою повинні мати відповідний висновок військово-лікарської комісії.

До слова, вже наприкінці липня – на початку серпня у "Резерв+" з'являться нові відстрочки.