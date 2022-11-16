Як напад Росії на Україну намагаються порівняти з ситуацією в Карабаху: пояснення експерта

Протягом осені в європейському політикумі інтенсивно підігрівається думка про те, що вірменське питання в Карабаху дуже нагадує анексію земель в Україні. Мовляв, Азербайджан агресує на Вірменію, як Росія на Україну.

Однак Азербайджан хоче лише повернути свої території, які 30 років перебували під окупацією Вірменії, до слова, за підтримки Росії, а міжнародна спільнота натомість визнала їх анексованими. Що ж зараз відбувається на кордоні між двома країнами – 24 каналу розповів політичний експерт Анатолій Октисюк.

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Ситуація на кордоні між Вірменією та Азербайджаном нестабільна, тому що Вірменія не демонструє політичного бажання виконувати мирні домовленості за результатами Другої карабаської війни. Там відбуваються постійні провокації, постійні прикордонні сутички, включається пропагандистська машина зі сторони Вірменії,

– розповів Анатолій Октисюк.

Вважати Вірменію жертвою – помилка

Вірменія не є жертвою у цьому конфлікті, що підкреслюють в матеріалі "5 каналу". Журналісти проаналізували інформацію, яка шириться з Єревана. Там все частіше звучать заклики порівняти Вірменію з Україною і визнати їхній народ жертвою у питанні Карабаху. Мовляв, саме він і повинен отримати всебічну підтримку Заходу.

Таку риторику особливо підтримують у Франції, де є одна з найбільших вірменських діаспор у Європі.

Франція має вимагати санкції проти азербайджанського агресора… Що справедливо для Росії, має бути таким і для цього самодержавства!.. Наша відданість Україні не звільняє нас, а навпаки – спонукає підтримувати Вірменію,

– заявляють представники французького сенату.

"Віцемер Парижа – етнічний вірменин, у Франції є чимало сенаторів, які мають таке ж етнічне коріння. Ну і треба також розуміти, що сам Париж, як і Франція, традиційно доволі близько тяжіє до Росії. Ця країна завжди фактично підтримувала Вірменію у цьому питанні, тому що Франція опозиційно налаштована проти Туреччини. Оскільки Туреччина і Азербайджан – партнери, тому й у Франції упереджено ставляться до цього питання. Ну і також потрібно розуміти сильне проросійське лобі у Франції. А Вірменія – союзник Росії, навіть військовий", – пояснює Анатолій Октисюк.

Журналісти стверджують, що Вірменія намагається виграти підтримку Заходу силами власної багатомільйонної діаспори для того, щоб отримати карт-бланш у Карабаському конфлікті від Кремля. Проте створення образу жертви не допоможе цій країні, впевнені експерти, адже хто є агресором видно навіть по тому, як Єреван та Баку по-різному підтримують Україну.

Безумовно, Вірменія є союзником Росії. Коли починалося активне російське вторгнення, Вірменія навіть намагалася вводити торгові ембарго. Водночас Азербайджан – наш військовий союзник. Україна має поглиблену військову співпрацю з Баку,

– додав Анатолій Октисюк

Водночас політичні оглядачі додають, що спроби порівнювати війну в Україні з власною ситуацією – помилка, яку допустила вірменська влада.

"Україна більше схожа на Азербайджан, а Вірменія – на Росію. Більше того, країни-агресори навіть є союзниками. Бо в обидвох цих державах є окуповані території. Водночас Азербайджан звільняє військовим шляхом свої землі, що, власне, робить і Україна", – підсумував експерт.

Чим завершиться порівняння України з Вірменією та паралелі Росія – Азербайджан – питання часу. Однак експерти прогнозують, що вже невдовзі активні бойові дії між двома країнами знову відновляться.

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