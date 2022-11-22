Експерт із США розповів про те, як змінилась стратегія НАТО після нападу Росії на Україну
У НАТО після вторгнення Росії в Україну зрозуміли, що колективна безпека є запорукою існування. Через це члени Альянсу працюють над тим, щоб зберегти єдність надалі.
Міжнародний експерт з питань безпеки Ендрю Міхта в інтерв'ю 24 каналу розповів, як змінюється стратегія та бачення НАТО після вторгнення Росії в Україну. За його словами, у випадку США "зараз це дуже драматично змінюється".
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Путін намагається розбити єдність НАТО
Голова коледжу з питань вивчення міжнародної безпеки у Центрі Джорджа Маршалла зазначив, що США впроваджують програму реформування армії до 2035 року, "яка повинна якісно змінити збройні сили до того часу, а можливо трохи раніше".
Європейські партнери після мадридського саміту чітко зрозуміли, що колективна безпека є запорукою існування. Раніше впродовж певного часу фінансуванню та функціонуванню колективної безпеки не приділялося достатньо уваги. На реформи членам Альянсу буде потрібен час,
– сказав Ендрю Міхта.
Інтерв'ю з Ендрю Міхтою про війну в Україні: дивіться відео
Він підкреслив важливість, що сьогодні НАТО є політично об'єднаним. "Ми працюємо над тим, щоб ця єдність збереглася і надалі. Це дуже важливо з політичної точки зору, адже Путін намагається розбити цю єдність", – зазначив він.
За оцінками експерта, НАТО знадобиться кілька років для повної реформи. Він впевнений, що європейці за підтримки США є дієздатною силою.
Вони прикриті ядерною парасолькою заради того, щоб стримання Росії було ефективним,
– додав експерт.
На його думку, Україна своїм опором Росії нейтралізувала "побоювання двох театрів бойових дій, які готували Росія та Китай для Заходу – один в Східній Європі, а інший – в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Ендрю Міхта зазначив, що Україна фактично стримує "російський наступ на Європу".
У НАТО заявили, що не мають права допустити перемогу Путіна
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час сесії Парламентської асамблеї Альянсу заявив, що колективний Захід не має права допустити перемогу Росії у війні проти України.
- Столтенберг наголосив, що якщо Захід допустить перемогу Владіміра Путіна, то заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз. Він закликав країни НАТО продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.
- Водночас генсек зазначив, що було б великою помилкою недооцінювати Росію.