Як не стати жертвою примусової праці: важливі поради для переселенців

Понад 7,7 мільйона українців через агресію Росії були змушені покинути рідні міста та села та переїхати в інші регіони України. У пошуку роботи на новому місці, люди можуть зустрітись і з недобросовісними працедавцями.

Про те, як не стати жертвою, розповіли у Держслужбі з питань праці України. Там зазначили, що Міжнародна організація праці чітко дає визначення примусовій праці.

Тим часом У Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців

Є порушенням, якщо людині погрожують за невиконання роботи

У Конвенції МОП мовиться, що примусовою є праця, яку вимагають від особи під загрозою покарання, або коли людина добровільно не запропонувала свої послуги.

Отож від роботи варто відмовитись, якщо є такі ознаки:

психологічний тиск і маніпуляції;

переказ грошей за надання послуг із працевлаштування;

неофіційне працевлаштування;

постійний нагляд, контроль із боку роботодавця;

відмова показати реєстраційні документи;

стислий строк надання згоди на роботу;

завищена обіцяна заробітна плата;

зміна умов праці в останній момент;

вимога віддати комусь паспорт;

договір із незрозумілими умовами;

компенсація так званих "витрат" роботадавцю із першої заробітної платні.

У Держслужбі з праці кажуть, переселенцям краще триматись групами, аби мінімізувати ризики. Звісно, не варто сідати в машини до потенційних працедавців самому, або хоча б треба записати дані автівки та вислати знайомих.

Документи не можна віддавати стороннім особам

В жодному разі не можна передавати свої документи посередникам або роботодавцям. Найкращий вихід зробити копії важливих документів і залишити рідним разом з фотокарткою.

Добре б було перед самим працевлаштуванням ретельно проконсультуватись з юристом. У будь-яких підозрілих або загрозливих випадках необхідно звертатись до поліції.

Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми – 1547. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми – 116 123 (з мобільного), 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного). Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів – 527(з мобільного), 0 800 505 501 (з мобільного або стаціонарного).

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Вимушені переселенці в Україні: останні новини

З березня 2022-го держава платить ВПО щомісячну допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень для дорослого. Допомогу 3 тисячі гривень видають на дитину або особу з інвалідністю.

Проте мовиться лише про переселенців лише з певних областей. У переліку 270 громад з 8 областей.

Також існує щонайменше 6 програм цільової грошової підтримки від міжнародних організацій.

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