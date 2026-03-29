Попри це, попит на житло та інвестиційні об'єкти не зникає. Він став обережнішим, вибірковішим та нерівномірним між регіонами. Але не зник. І це важливий сигнал. У середовищі, де капітал поводиться максимально обережно, інвестор шукає матеріальні активи зі зрозумілою логікою вартості. Наприклад, За минулий 2025 рік попит на купівлю квартир зріс на 4%, при цьому кількість пропозицій менша, тож середні ціни по Україні піднялися на 19%. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Нерухомість – це раціональна відповідь на невизначеність

Українська економіка сьогодні живе одразу в кількох режимах. Інфляція системно знецінює кошти, які не працюють. Девальваційний ризик нікуди не зникає, навіть якщо курс лишається контрольованим. Набір зрозумілих інвестиційних інструментів обмежений. Довіра до фінансових продуктів у кризовому середовищі традиційно низька. При цьому виведення капіталу для фізичних осіб мають суттєве обмеження зі сторони НБУ.

Сила нерухомості як активу полягає у поєднанні трьох характеристик, які рідко трапляються разом: матеріальності, відносної стійкості до інфляції та здатності генерувати дохід.

По-перше, це фізичний об'єкт. Його не можна "обнулити" настроєм ринку. Ним можна користуватися, його можна утримувати, продати, передати родині. Для інвестора в нестабільній країні сама матеріальність активу вже є частиною його цінності.

По-друге, нерухомість у довгому циклі краще тримає реальну вартість, ніж кошти, які просто лежать без роботи. Вона не є ідеальним захистом від усіх ризиків, але має собівартісну основу. Коли дорожчають матеріали, роботи, енергія, логістика та земля, дорожчає і новий квадратний метр.

По-третє, нерухомість може працювати як дохідний актив. Класична оренда, сервісні резиденції, апарт-готелі, короткострокові формати – все це переводить квадратні метри з категорії пасивного володіння в категорію активу з кешфлоу.

Чому ціни на якісну нерухомість навряд чи істотно впадуть

Серед інвесторів трапляються думки, що нерухомість рано чи пізно "просяде" і тоді можна буде зайти в актив дешевше. Але якщо дивитися на це через структуру ринку, аргументів на користь глибокого падіння небагато.

У будь-якого об'єкта є нижня межа – вартість його відтворення. Це земля, проєктування, матеріали, інженерія, будівельно-монтажні роботи, логістика, адміністративні витрати і ціна часу. Більшість цих компонентів або прямо прив'язані до імпорту, або орієнтуються на зовнішню ціну. Тому будь-яка девальвація, подорожчання ресурсів або енергії майже автоматично переходять у нову собівартість.

Ринкова надбавка може змінюватися. Попит може тимчасово слабшати. Але собівартість не відкочується назад так само легко, як зростає.

До цього додається відкладений попит. Люди можуть не купувати зараз, але це не означає, що потреба зникла. Вона просто переноситься в часі. Хтось відкладає покращення житлових умов. Хтось – переведення капіталу в матеріальний актив. Хтось – купівлю об'єкта для родини або власної релокації.

Ще один фактор – майбутнє відновлення країни. Яким би не був його темп, воно означатиме додатковий попит на матеріали, робочу силу, землю, інженерію і якісні об'єкти. Це теж працюватиме на підтримку вартості.

Тому в якісних сегментах нерухомості немає фундаментальних передумов для системного зниження цін.

Ще одна важлива зміна – сама модель інвестування

Раніше для багатьох інвестиція в нерухомість означала квартиру під оренду. Сьогодні цього вже недостатньо. Інвестор хоче не просто квадратні метри, а продукт із продуманою моделлю використання і зрозумілою операційною логікою.

Саме тому зростає інтерес до апарт-готелів, сервісних резиденцій, курортної нерухомості та інших дохідних форматів. Їхня перевага не лише в потенційній прибутковості. Вони важливі тим, що від початку створюються як інвестиційний продукт.

Це означає, що український ринок дорослішає. Нерухомість дедалі частіше сприймається не як квадратний метр, а як інвестиційна інфраструктура.

Де насправді ризики

Найбільша помилка – сприймати нерухомість як безпечний актив за замовчуванням. Вона такою не є. Питання завжди в конкретному продукті.

Перший ризик – забудовник. Обираючи, варто звертати увагу на історію реалізованих об'єктів, здатність планувати, фінансувати і доводити проєкт до завершення.

Другий – локація. У нерухомості це базова змінна. Слабку локацію не компенсує жодна концепція.

Третій – ліквідність. Не кожен об'єкт легко продати, переоцінити або вивести з нього гроші без дисконту.

Четвертий – управління. Для сервісної нерухомості це критичний фактор. Якість оператора, стандарти сервісу, заповнюваність, витратна дисципліна і прозорість звітності напряму визначають, чи працює актив як інвестиція.

Але є ще один ризик, який ринок часто недооцінює, – технологічна якість. Саме компроміс у конструктиві, матеріалах, інженерії та деталях експлуатації найчастіше знецінює актив у довгу. Не макроекономіка, а дешеві рішення, які потім повертаються витратами, простоями, ремонтом і дисконтом при перепродажі.

Для професійного інвестора висновок простий: оцінювати потрібно не лише ціну входу, а й всю економіку життєвого циклу активу.

Які сегменти є найсильнішими

У найближчі роки найцікавіше, на мою думку, виглядатимуть кілька сегментів.

Безпечні регіони заходу країни . Вони виграють від міграції, безпекового сприйняття і концентрації попиту.

. Вони виграють від міграції, безпекового сприйняття і концентрації попиту. Курортна та рекреаційна нерухомість , насамперед Карпати. Тут поєднуються внутрішній туризм, відносна безпека, обмежена якісна пропозиція і стійкий попит на формат відпочинку.

, насамперед Карпати. Тут поєднуються внутрішній туризм, відносна безпека, обмежена якісна пропозиція і стійкий попит на формат відпочинку. Сервісна нерухомість. Там, де інвестор купує не просто площу, а керований продукт із зрозумілою моделлю доходу.

Там, де інвестор купує не просто площу, а керований продукт із зрозумілою моделлю доходу. Компактні інвестиційні лоти. У кризовій економіці ринок завжди шукає нижчий поріг входу.

Саме в цих сегментах і формуватиметься найбільша динаміка в найближчому циклі.

Нерухомість в Україні сьогодні лишається надійним інвестиційним інструментом, адже її цінність тримається не лише на ринкових очікуваннях, а й на реальній економіці. Матеріальність активу, зростання собівартості будівництва, дефіцит якісної пропозиції та можливість доходу формують для неї значно міцнішу основу, ніж у більшості альтернатив.

Саме тому в умовах війни та загальної невизначеності нерухомість не втрачає інвестиційного сенсу, а для багатьох інвесторів навпаки стає одним із найзрозуміліших рішень.