Для обміну Медведчука змінювали законодавство, – нардеп

Віктора Медведчука прирівняли до військовополоненого, щоб обміняти. Для цього в Україні змінювали законодавство.

Заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Андрій Осадчук розповів подробиці обміну Медведчука.

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Історія обміну Медведчука

Влітку 2022 року до Комітету з питань правоохоронної діяльності звернулися представники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора щодо урегулювання обміну військовополонених на рівні закону.

Після чого члени комітету напрацювали відповідні внесення змін до низки кодексів України, які ухвалили окремим законом наприкінці липня (№7436-д). Вперше за новою процедурою обміняли держзрадника Віктора Медведчука.

Щодо Медведчука – це гарний приклад співпраці правоохоронних органів і нашого комітету. Мова про врегулювання процедури обміну військовополонених і заручників, яка раніше взагалі не була визначена законодавчо. Раніше суддям та прокурорам доводилось робити якісь неймовірні процесуальні кульбіти,

– розповів перший заступник Правоохоронного комітету.

На кого обміняли Медведчука