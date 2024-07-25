Як правильно очистити екран вашого смартфона від забруднень та бактерій

Підтримувати екран смартфона в чистоті важливо для гігієни та функціональності. Саме на екрані та корпусі смартфона збирається чи не найбільше найрізноманітніших бактерій. Однак ми часто нехтуємо гігієною пристроїв, якими користуємося щодня.

Ось корисний посібник від 24 Каналу з найкращими порадами, які допоможуть вам ефективного та безпечного очистити ваш смартфон.

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Що використовувати для очищення екрана

Екран смартфона найкраще очищувати спеціальною серветкою з мікрофібри. На відміну від туалетного паперу або кухонних рушників, які можуть залишати частинки волокон, серветки з мікрофібри спеціально розроблені для поглинання всіх видів бруду та пилу.

Серветку також найкраще використовувати з невеликою кількістю розчину для очищення, який можна приготувати самостійно.

Ось що вам потрібно:

Невелика кількість води,

Метиловий спирт.

Цим розчином потрібно дещо змочити мікрофіброву серветку, але не надто багато, щоб волога не потрапила в розєми смартфона.

Якщо ви використовуєте серветку з мікрофібри, змочіть невелику частину серветки обраним вами засобом для чищення. Обережно протріть екран телефону невеликими круговими рухами, щоб видалити бруд і пил. Обов'язково уникайте фронтального динаміка і рамок смартфона, щоб рідина не просочилася.

Чого слід уникати під час чищення смартфона

Цей процес можна повторити для задньої панелі смартфона та об'єктивів камер. Однак під час чищення об'єктивів камер будьте особливо обережні, щоб не пошкодити крихке скло об'єктива.

Існують певні матеріали та методи, яких слід уникати, щоб не пошкодити пристрій:

Уникайте надлишку води: Хоча можна використовувати вологу тканину, уникайте нанесення на пристрій занадто великої кількості води. Електроніка та вода погано поєднуються.

Найкраще використовувати для приготування розчину невелику кількість дистильованої води.

Уникайте абразивних матеріалів та агресивних хімічних речовин: Не використовуйте абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини на своєму смартфоні. Вони можуть пошкодити крихкі компоненти вашого пристрою, зокрема камеру та екран.

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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете підтримувати свій смартфон у чистоті, не ризикуючи пошкодити його делікатні компоненти. Регулярне чищення з використанням правильних матеріалів забезпечить вашому пристрою ідеальний стан.