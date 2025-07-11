Відстрочка через Резерв+: кому доступна функція та як діяти, якщо не вдається оформити

В Україні є категорія громадян, яка може оформити відстрочку через Резерв+ або Армія+. Перед подачею заявки необхідно уточнити свої дані.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Чи вдасться оформити бронювання без оновлення даних: роз’яснення юристів

Хто може оформити відстрочку онлайн

Однак категорія військовозобов’язаних отримала можливість подати заявку на відстрочку онлайн. Проте, щоб уникнути помилки в системі, необхідно попередньо оновити дані про себе або свого чоловіка чи дружину у застосунках Резерв+ або Армія+.

Як повідомили у ТЦК, це стосується осіб, які перебувають у шлюбі з чинним військовослужбовцем або військовослужбовицею та мають з ним чи нею спільну дитину віком до 18 років.

Це право гарантоване пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що робити, якщо оформити відстрочку не вдається

Найчастіше причина відмови – в системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим. У такому випадку військовослужбовець повинен оновити свій статус у реєстрі "Оберіг" за допомогою одного з застосунків.

Через Резерв+:

відкрити застосунок Резерв+;

перейти в розділ "Меню" – "Виправити дані онлайн";

подати запит "Я вже військовий";

після оновлення статусу – подати запит на відстрочку повторно.

Через Армія+:

авторизуватися в застосунку Армія+;

на сторінці "Ми не знайшли даних про вашу військову службу" натиснути "Я точно чинний військовий";

заповнити необхідні дані;

після підтвердження статусу – повернутися до Резерв+ і подати заявку на відстрочку повторно.

Якщо всі дії виконані правильно, система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатися правом на відстрочку без додаткових бюрократичних процедур.