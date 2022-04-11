Як оформити "євробляху" під час воєнного стану: роз'яснення митниці
11 квітня 2022 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:Державна митна служба
Україна на час війни скасувала акциз, мито та податок на додану вартість для ввезення автівки з-за кордону. В усьому іншому правила оформлення авто на іноземній реєстрації залишились без змін.
Державна митна служба розповіла громадянам, що змінилося у процедурі оформлення автівки на іноземних номерах. На період війни було прийняте рішення про спрощення деяких процедур.
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Правила оформлення авто на іноземній реєстрації
На час війни Україна скасувала мито, акциз та податок на додану вартість для наступних видів транспорту:
- легкові авто та кузови до них;
- напівпричепи та причепи;
- вантажівки та транспортні засоби, що призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб;
- мотоцикли.
Також повідомляється, що не потрібно платити за виконання митних послуг при виконанні митних формальностей у неробочий час та поза робочим місцем митних органів.
Нові правила не стосуються автомобілів з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.