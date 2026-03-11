Громадська ініціатива "Голка" разом з партнерами в регіонах підготувала для проєкту "Перезарядити країну тобі під силу" публікацію про нардепів з Сумщини. Олександр Качура – списочник з Сумщини. Тому частина матеріалу була про його голосування і політичний шлейф. Виборці мають розуміти, хто представляє їхні інтереси і за відсутності виборів про це треба нагадувати громадянам частіше, бо такі ж підуть в політичну систему знову. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Не повертається з "відрядження" вже 2 роки: стало відомо, куди втік нардеп від "Слуг" Куницький

Качура застосовує свою типову тактику

Висловлювання Качури про співпрацю з ОПЗЖ не єдине, до якого у суспільства виникають питання.

Після того, як вийшла публікація "Голки" народний депутат написав листа, в якому почав викручуватися як вуж на сковороді. І, до речі, це його типова тактика.

У своєму листі він наводить приклади публікацій у медіа, які навели спростування на його вимогу. І це дійсно було. Але що спростовували? Одна з редакцій у 2020 році помилково вжила слово "однозначно", коли писала про об'єднання "Слуг народу" і ОПЗЖ у контексті заяви Качури. Це виправили. А у публікації "Голки" йшлося про те, що Качура заявляв про можливу співпрацю з ОПЗЖ. І це – правда. Кожен у цьому може переконатися, переглянувши відео.

Качура розповідає, з якими партіями готовий об'єднуватися: відео





Знімок екрану з сайту "Главком", де після публікації оприлюднили листа Качури

Чи вважати Качуру "ватником"?

У нардепа Качури є ціла тактика, як замітати свої сліди. Після скандальних заяв він дає свою уточнену позицію, в якій змішує отак факти і думки. Але слова про ОПЗЖ він казав і відео цьому доказ.

Позиція Качури щодо ОПЗЖ – це маркер для суспільства. Що можна тут пояснити, коли Качула цілком реально своїм ротом сказав про можливий союз "Слуги народу" з ОПЗЖ і неможливість партнерств з "ЄС"?

Я не кажу, що "ЄС" ідеальні і треба будувати з представниками цієї партії політичні союзи. Є достойні політики і в "ЄС", є достойні і в "Слуг народу" (очевидно, що Качура не буде з-поміж достойних). Але союз з ОПЗЖ можливий, а з "ЄС" ні? Це було сказано.

Є одне наріжне питання: чи вважати Качуру "ватником"?

У нардепа виникли ще питання, зокрема щодо його тез про вакцину "Спутнік" від Covid-19, то я ще опублікую серію постів і коментарів, до яких долучатиму як відео, так і скріни.

Якщо політик, який вважав нормальним партнерство з ОПЗЖ, хоче створити охолоджувальний ефект в медіа і спробувати відбілитися – цього не можна допустити.