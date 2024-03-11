Як оскаржити висновок ВЛК: покрокова інструкція для військових

Українські захисники та захисниці можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо вважають, що у ньому неправильно визначено ступінь поранення (травми).

Як саме це зробити, розповіли в Силах територіальної оборони ЗСУ, з посиланням на Міноборони. Оприлюднили покрокову інструкцію.

Дивіться також Що робити, якщо ВЛК не побачила хворобу: юристи розповіли, як діяти у таких випадках

Оскаржити рішення ВЛК

Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно, то оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:

Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.

Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).

ЛКК ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК,

– підкреслили в Силах територіальної оборони.

Як оскаржити рішення ВЛК / Інфографіка Міноборони

У Києві почали перевіряти ВЛК