1 тисяча гривень Зеленського: як українці зможуть отримати гроші

Стало відомо, яким чином українці зможуть отримати "тисячу від Зеленського". Про це розповів перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев. Також він пояснив, звідки ці кошти і скільки загалом планують виплатити.

В ефірі телемарафону Соболев деталізував заяву Зеленського про тисячу гривень кожному українцю. Він сказав, що тисячу можна буде витратити протягом зими.

До теми Тисяча гривень від держави: економіст спрогнозував наслідки ініціативи Зеленського

Як отримати тисячу від Зеленського

Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом зими, грудня – січня – лютого. Виплати будуть надходити на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію",

– заявив Соболев.

Кошти не нові – це гроші від програм Мінекономіки та інших міністерств, які переспрямують, бо їх не встигають освоїти до кінця року. Їх в український бюджет виділили донори, але є умова, що їх не можна пускати на військові видатки. Утім, "тисячу від Зеленського" можна буде задонатити.

Загалом буде визначене коло, куди можна буде витратити тисячу. На думку Соболева, це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес, адже можна буде не тільки оплатити комунальні послуги і транспорт, але й придбати ліки, сплатити за послуги мобільного зв'язку, купити українські книжки.

Водночас Соболев зауважив: сума в 30 мільярдів гривень, яку навели деякі ЗМІ, некоректна. Остаточна сума програми залежатиме від кількості охочих скористатися нею. Наприклад, під час ковіду "Є-підтримка" коштувала приблизно 8 мільярдів гривень.