Відстрочка від мобілізації: як правильно подати заяву та що потрібно знати

В Україні реалізувати право на відстрочку від призову можна в будь-який час до початку виконання військових обов’язків. Для цього необхідно подати заяву до ТЦК та СП.

Заява повинна бути подана разом із документами, що підтверджують право на відстрочку. Комісія ТЦК та СП ухвалює рішення протягом семи днів.

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Що потрібно пам'ятати під час оформлення відстрочки

За словами адвокатки Марини Бекало, головне – подати заяву на відстрочку до дня відправлення до збірного пункту або зарахування до списків особового складу військової частини.

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку для проходження ВЛК або оновлення даних, слід одразу звернутися до ТЦК та СП із заявою на відстрочку.

Форма заяви затверджена Постановою Кабінету міністрів України №560. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку. Комісія ТЦК та СП має ухвалити рішення протягом семи днів після отримання заяви.

Якщо потрібно підтвердження обставин, комісія надсилає запити до відповідних установ, а рішення ухвалюється на наступний день після отримання відповідей.

На час ухвалення рішення комісією ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію та відповідно не може бути призваний на військову службу,

– зазначила Бекало.

Якщо рішення про відстрочку позитивне, військовозобов’язаний отримає відповідну довідку, а у разі відмови – письмову відмову, яку можна оскаржити в суді.

Окремо Бекало зазначила, що чоловіки, які були заброньовані за підприємством, установою чи організацією, мають стати на спеціальний облік у ТЦК та СП після отримання витягу з наказу про бронювання. Лише після цього вони не підлягають призову на військову службу.