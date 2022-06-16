Як переселенцям отримати допомогу: до кого можна звертатися

Від початку вторгнення Росії в Україну, внутрішньо перепелиними особами стали понад 7 мільйонів людей. Кожен із переселенців може отримати різну допомогу. Для цього ВПО мають подати відповідну заявку.

Куди саме потрібно по неї звертатися 15 червня розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі Національного телемарафону.

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Куди звертатися за допомогою переселенцям

Міністерка розповіла, що передусім переселенці мають звертатися в громаду, куди вони переїхали. У будь-якій територіальній громаді є соціальні працівники чи навіть цілі відділи, що займаються соцпідтримкою.

Саме місцева влада має знати потреби мешканців, у тому числі переміщених. Продуктові чи санітарно-гігієнічні набори, ліки чи послуги – це влада на місцях має знати потреби та реагувати,

– сказала Лазебна.

Проте вона додала, що часто влада не може справитися з цим, для того є регіональний рівень і Міністерство соціальної політики. Вони допомагають у розв'язанні більшості проблем із підтримкою.

Як отримати довідку ВПО і додатку Дія

Для того, щоб стати отримувачем соціальних виплат і допомоги, переселенці повинні мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Її можна традиційним способом в органах місцевої влади. Проте нещодавно з'явилася така можливість і в Дії. За допомогою програми отримання документа значно простіше, оскільки не потребує стояння в чергах, а також немає зайвої бюрократії. За кілька кроків переселенець може подати заявку та отримати довідку вже протягом кількох днів.

Для одержання довідки ВПО в Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО. Там вже відбувається подача заявки, де потрібно вказати такі дані про себе:

поточне місце перебування (підтверджується за допомогою геолокації);

дані своїх дітей, що перебувають з вами; також це поширюється на неповнолітніх, які офіційно перебувають під вашою опікою.

дані вашої картки єПідтримки;

потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

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Нещодавно збільшили бюджет єПідтримки

Послуга отримання довідки ВПО доступна українцям, які перемістилися з територій громад, які розташовані у районах проведення бойових дій. Також це поширюється на тих, хто виїхав з окупованих територій.

31 травня у Верховній Раді підтримали зміни до державного бюджету. У них передбачили збільшення витрат загалом на понад 287 мільярдів гривень. Із цієї суми 5,8 мільярда спрямували на допомогу за програмою єПідтримка.

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