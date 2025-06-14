Як в Україні реформують сферу азартних ігор та лотерей

Гральний бізнес легалізували у 2020 році за ініціативою президента України. Це дало економіці нове джерело податкових надходжень: лише у 2024 році оператори сплатили 17 мільярдів гривень податків. Але цього недостатньо. Бо на тіньовий ринок усе ще припадає величезна частина оборотів. Щороку повз державний бюджет проходять до 10 мільярдів.

На додачу до нелегальних казино є й інші проблеми. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми У 143 рази більше: податки від грального бізнесу стрімко зросли

Серед цих проблем:

непрозорий процес видачі ліцензій;

відсутність ефективного інструменту за діяльністю легальних операторів;

лотерейний бізнес як окремий сектор, що в принципі зараз не підпадає під контроль держави;

казино з російським слідом.

Словом – поле, на якому досі занадто багато "сірих зон".

Ми запустили PlayCity на початку червня. Маємо чітке завдання – зробити цю сферу прозорою, контрольованою та підзвітною. Про найближчі плани розповім тут.

Ліцензії – лише через автоматичну систему

Кінцева мета – повністю усунути людський фактор у процесі прийняття рішення про видачу ліцензії. Рішення буде ухвалювати автоматизована система на підставі чітко визначених у законі критеріїв. Роль людини полягатиме лиш у тому, щоб формально засвідчити це підписом. Це знищить корупційні ризики і прибере будь-яку можливість "домовитись".

Онлайн-моніторинг діяльності ринку в режимі реального часу

Система онлайн-моніторингу у режимі реального часу фіксуватиме кожну ставку, прийняту в гру, а також повернуті ставки та виплати виграшів. Інформація про обсяг операцій буде публічною, а держава матиме чітке розуміння, скільки саме з цього має піти в бюджет. Це дозволить не лише контролювати, а й будувати прогнозовану податкову політику в цій сфері.

Блокування нелегальних онлайн-казино

Нелегальні казино не зникли. Їх тисячі. Вони змінюють адреси, маскуються, з'являються знову. Це боротьба без кінця. Але ми зробимо її безперервною і максимально автоматизованою. Залучимо громадян, створимо простий інструмент, який дозволить швидко виявляти й блокувати порушників. І залишимо лише два варіанти: працювати легально або ніяк.

Викорінення з ринку казино з російським слідом

Ми плануємо відкрити інформацію з ліцензійних справ для аналізу суспільством та правоохоронними органами, щоб виявляти російський слід – і виводити таких гравців з ринку. У пріоритеті – оперативне блокування сайтів і застосунків, що мають зв'язки з країною-агресором.

Лотереї теж мають бути під контролем

Лотерейний бізнес – окрема історія. Зараз він фактично не регулюється. Ліцензійні умови відсутні, контроль держави – нульовий. Плануємо створити прозорі умови, які дозволять лотереям працювати чесно та легально. А держава отримає ще більше надходжень у бюджет завдяки сплаті ліцензійних платежів.

Перезапуск реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх

Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, стане повноцінним продуктом на базі Дія.Engine – з дотриманням усіх вимог щодо захисту персональних даних та інших аспектів. Організатори азартних ігор отримають зручний доступ до перевірки, а громадянин зможе подати заявку на обмеження буквально за кілька кліків.

А що отримає держава?

Захист гравців. Контрольована індустрія не залишає місця для шахрайства. І головне дозволяє працювати з проблемами лудоманії системно, а не точково. Самообмеження, правила реклами, зниження доступу до сумнівного контенту – це все кроки до більш здорового та відповідального ставлення до азарту.

Зростання економіки. Прозорий ринок приноситиме щороку додатково до 10 мільярдів гривень у бюджет, які підуть туди, де вони зараз найбільше потрібні: на підтримку Сил оборони.

Легальний гральний бізнес також створює робочі місця – і не лише у сфері гемблінгу, а й в IT, кібербезпеці, маркетингу, аналітиці.

Репутація. Україна стане конкурентною юрисдикцією для міжнародного грального бізнесу, а це – нові інвестиції в українську економіку.