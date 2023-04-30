"Читаю, аби бути адекватним": Зеленський відверто розповів про свій стан після 14 місяців війни

Президент України Володимир Зеленський констатував, що у нього не було і не можу бути відпустки під час широкомасштабної війни. Разом з тим для нього важливо не втратити адекватність та зв'язок з реальністю, як це сталося у випадку з "бункерним".

У суботу, 29 квітня, глава нашої держави дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам. З-поміж іншого, він охарактеризував власний емоційний стан та життя під час цієї війни.

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"Дуже складно"

Зі слів українського лідера зрозуміло, що морально – він з усіма українцями. Зеленський зазначив, що йому дуже складно, адже він щодня дізнається інформацію про жертв та поранених внаслідок російських ударів.

Я все це проживаю максимально, як можу. Я не даю собі можливості сказати: "Ну, окей ми вже звикли, що сьогодні загинуло стільки то людей"… Це ти проживаєш. Ти не маєш права забувати про це,

– констатував Верховний Головнокомандувач.

Водночас він заакцентував на тому, що йому як лідеру важливо не втрачати адекватність та знати ціну цієї війни – кількість життів, що Україна віддала за свою свободу.

Також главі нашої держави важливо спілкуватися з пресою, людьми та дізнаватися свіжу інформацію стосовно того, що відбувається у світі. Це, вочевидь, і відрізняє його від "бункерного диктатора" Владіміра Путіна.

Зеленський зазначив, що йому не важко себе мотивувати. Як і, напевне, кожного українця, його тримає на плаву відчуття того, що ми боремось за власну родину, землю, країну, права та свободи.

Авжеж у мене не було відпустки, тому що її просто не мало бути. Тому що я не можу її собі дозволити. Я не можу мати відпустки на війні. Інколи мені потрібні якісь години, аби не втратити адекватність, треба трішки себе перемкнути,

– сказав президент.

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Він уточнив, що інколи може дозволити собі щось почитати чи подивитись. Власне, Зеленський радіє, що має можливість щоденно читати літературу – зазвичай це відбувається або рано-вранці, або пізно вночі.

Саме літературу, а чи не інтернет. Але іноді береш книгу та переходиш до мобільного телефону. Всі ми знаємо, як це буває,

– наголосив Зеленський.

Також наприкінці цього інтерв'ю йому поставили питання стосовно найважливішої події за весь час цієї російсько-української повномасштабної війни.

Президент констатував, що для нього особисто важливо спілкуватися близькими та рідними. А для нашої держави загалом, звісно, найголовніше – закінчення цієї війни та, вочевидь, перемога.

Зеленський про батьків

Нещодавно журналіст Дмитро Комаров презентував спецпроєкт "Рік. За кадром". У ньому глава нашої держави сказав, що мата та батько дуже про нього переймаються.

Зокрема, мати просить бути Зеленського обережним та навіть запитує, чи він поїв. А батько слідкує за ходом війни та чекає, коли Збройним Силам вдасться видворити усіх окупантів з наших територій.