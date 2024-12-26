Які 3 важливі події 2024 року впливатимуть на світ у 2025 році

Протягом 2024 році відбулася низка подій, які глобально вплинуть на ситуацію у світі в майбутньому. Зокрема, можуть посприяти завершенню воєн у світі.

У розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко назвав три основні події цього року, які можуть вплинути на майбутнє світу.

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Три основні події цього року

Головна подія 2024 року, яка має велике значення і для України, й для світу загалом – прихід до влади у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа. Подія номер два – падіння режиму Башара Асада у Сирії.

Те, що відбувається на Близькому Сході – це та сама війна, яку веде Росія проти України. Фактично це другий фронт тієї самої війни тероризму проти цивілізації,

– мовив Яковенко.

За його словами, те, що Ізраїль досягнув великих успіхів у цій війні є певною мірою заслугою Збройних Сил України. На думку російського опозиційного журналіста, якби Сили оборони не зробили неможливим втручання Росії, то режим Асада вцілів би. Адже він спирався на дві основні опори: підтримку путінських військ та "Хезболли".

Ізраїль обезголовив "Хезболлу", а ЗСУ зробили неможливою участь Путіна. Це призведе до тектонічних зрушень на Ближньому Сході, оскільки зник цей простір комунікації. Сирія була простором для комунікації між Іраном та іранськими проксі "Хезболлою" та ХАМАСом,

– зазначив Яковенко.

Третє – процес усвідомлення європейськими країнами того, що війна, яку веде Путін проти України, може прийти в Європу. Наприклад, у польських школах вводиться обов'язкове навчання стрільби. Європейські країни збільшують витрати на оборону.

"Це важливий поворот. Навіть якщо Трамп внаслідок невдалої угоди вмиє руки від війни в Україні, то я думаю, що Європа загалом зараз стає потужним союзником України", – додав російський опозиційний журналіст.