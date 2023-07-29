Подоляк розповів, за що може отримати "прочухан" від Зеленського

Михайло Подоляк не любить паперовий документообіг і надає перевагу сучасним технологічним рішенням. Водночас через високу інтенсивність роботи інколи він дозволяє собі побути офлайн.

Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. За його словами, одна з особливостей його роботи полягає в тому, що він повинен завжди залишатися на зв'язку.

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Подоляк – надгаджетова людина

Під час інтерв'ю на столі у Подоляка – лише стос паперів та смартфон. Радник Офісу президента називає себе “надгаджетовою людиною” і нарікає на те, що в установі досі є пережитки паперової системи.

"Замість ноутбука я користуюсь "айпадами" (планшетами від Apple – 24 Канал), мене їх 3. Також маю з десяток телефонів різних модифікацій. Вони потрібні мені для того, щоб відокремлювати ті чи інші інформаційні напрямки", – пояснив Подоляк.

З огляду на специфіку роботи, чиновнику доводиться стежити за актуальними інфоприводами. Але інколи він дозволяє собі перемкнутися зі скролінгу інформаційної стрічки.

"Можу дозволити собі якийсь час не читати новини, але тоді читаю книги. Це потрібно для того, щоб трохи подумати про те, що відбувається", – поділився чиновник.

Також радник ОПУ розповів, чи може інколи вимкнути телефон і не відповідати на дзвінки:

"Можу, але після цього я отримаю "прочухан" від президента, якщо він в цей час дзвонив, а я не відповів".

Про комунікацію зі ЗМІ

Як стверджує радник ОПУ, за 17 місяців повномасштабної війни жоден його день не обійшовся без коментарів для ЗМІ. Однак чиновник дивиться на це, як на складову своєї роботи.

"Потрібно пояснювати, чому українська влада поводиться так чи інакше. І на внутрішньому, і ще більше на зовнішньому ринку. Потрібно повторювати десятки разів одні й ті ж самі тези – і це не викликає в мене якогось негативу", – пояснив Подоляк.

Втім, після війни радник ОПУ планує зменшити свою публічність й повернутися до більш звичного стилю комунікацій.

Михайло Подоляк про специфіку своєї роботи: дивіться відео

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