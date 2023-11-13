Погана погода впливатиме на роботу авіації: Ігнат пояснив, як саме

На роботу авіації вплине погіршення погоди. Від неї суттєво залежить повітряна обстановка.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Погодні умови суттєво впливають на авіаційну діяльність

Зараз будуть суттєво впливати на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Також речник прокоментував нічні удари по Україні та роботу ППО. У неділю нашим захисникам вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

"Відпрацювали, збили ракету – це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", – зазначив Ігнат.

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