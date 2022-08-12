Уявні хворі, кросдресери та "позичені" діти: як в Україні карають ухилянтів від мобілізації

В Україні з 24 лютого оголошена загальна мобілізація населення. Чоловіки 18 – 60 років, окрім окремих категорій, в умовах воєнного стану не можуть виїжджати за кордон.

На сайті електронних петицій за цей час з'являлось чимало звернень до Володимира Зеленського з проханням скасувати обмеження для військовозобов'язаних чоловіків, проте жодне з них не змінило законодавчої вимоги. Тож чимало відчайдухів вирішили спробувати ухилитись від мобілізації й втекти з країни незаконними методами.

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Як в Україні карають таких ухилянтів

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначає, що щодня намагаються незаконно перетнути кордон від 20 до 40 військовозобов'язаних чоловіків. Зазвичай вони мають намір потрапити до країн ЄС й пропонують прикордонникам хабарі, однак деякі проявляють особливу креативність.

Намагаючись будь-що виїхати за кордон, чоловіки вдаються до кросдресингу й перевдягаються у жінок, ховаються у багажниках авто, у бебі-боксах, підроблюють документи й "позичають" чужих дітей.

Проте здебільшого такі креативники потрапляють не за кордон, а на лаву підсудних. Про те, який розвиток мали гучні справи щодо спроб чоловіків ухилитися від мобілізації, незаконно виїхавши з України – читайте далі.

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Псевдостуденти

Підприємець й батько двох малолітніх дітей з Харкова вирішив на кордоні видати себе за студента польського вишу. Для цього чоловік через популярний месенджер замовив у невстановленої особи підробний студентський квиток Вищої школи міжнародної та регіональної співпраці імені Зигмунда Ґлоґера.

Липовий документ обійшовся харків'янину у 37,6 тисячі гривень, а своє студентське посвідчення він забрав на пошті, після чого рушив на кордон. Аферу викрили на пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач", проте горе-студент вирішив не здаватися, й запропонував прикордоннику хабар розміром 2 тисячі доларів.

До слова, це також не спрацювало. Суд оцінив креативність та наполегливість харків'янина у 25,5 тисячі доларів штрафу.

Уявні хворі

Інший українець вирішив замовити собі фейкову довідку з висновком військово-лікарської комісії про начебто його непридатність до служби. Затриманий на прикордонному пункті "Краківець", чоловік намагався дати прикордоннику 1,1 тисячі доларів хабаря.

У відповідь ухилянт отримав кримінальну справу одразу за двома статтями. Чоловік визнав провину й уникнув ув'язнення – натомість, заплатив 17 тисяч гривень штрафу й погодився передати суму свого хабаря в 1,1 тисячі доларів на користь держави.

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"Позичені" діти

Після оголошення загальної мобілізації бездітний та неодружений мешканець Миколаївщини раптово захотів стати багатодітним татусем. Проте фізично обзавестися власною трійнею чоловік у такі короткі терміни не міг, тож вирішив взяти з собою на кордон чужих дітей "напрокат".

Він надрукував фейкові свідоцтва про народження у фотосалоні й вирушив з дітлахами на пункт пропуску, але прикордонники розпізнали підробку. У суді чоловік розповів, що двоє неповнолітніх є його родичами, а третього він "позичив" у давньої подруги.

При цьому "татусь" заявив, що хотів лише вивезти малечу у безпечне місце, а згодом повернувся б в Україну. Суд засумнівався у відвертості намірів ухилянта й призначив йому 5 років в'язниці, проте згодом замінив вирок одним роком умовного терміну.

Фейкова інвалідність

Дружина й дитина ще одного військовозобов'язаного вже перебували за кордоном, коли він спробував до них приєднатися. Через соціальну мережу чоловік придбав собі фейкове посвідчення про наявність інвалідності.

Оскільки чоловік насправді не був людиною з інвалідністю, суд присудив йому 17 тисяч гривень штрафу й один рік обмеження волі, який згодом було змінено на рік випробувального терміну.

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Донати на ЗСУ, як прощення

Часто суди спонукають затриманих ухилянтів від мобілізації покаятися шляхом фінансової підтримки Збройних Сил України. Наприклад, чоловік, який підробив трудовий договір з працевлаштування за кордоном, перерахував 198,4 тисячі гривень на користь української армії.

Мешканець Чернівецької області, який купив фальшиву довідку ВЛК, своєю чергою, задонатив 24,8 тисячі гривень. Ще один ухилянт з фейковою довідкою про інвалідність передав на потреби ЗСУ 12,4 тисячі гривень.

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