Як показати росіянам правду про війну за допомогою Google Maps: інструкція
2 березня 2022 , 15:42Читать новость на русском
В той час, як російські військові бомбардують українські міста, окупант блокує будь-які правдиві ЗМІ на своїй території. Але є інші способи донести до росіян правду про злочини Росії.
Атакувати росіян правдою про напад Росії на Україну може кожен. Українці вигадали ще один спосіб, повідомляє 24 канал.
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Інструкція проста:
- Зайти на Google Maps.
- Вибрати будь-яку точку на карті Росії, у будь-якому місті (найкраще вибирати популярні заклади).
- Заходимо у вкладку "Фото".
- Завантажуємо фото з наслідками обстрілів окупантів.
- Додаємо до фото текст, який чітко дає зрозуміти, що всі ці вбивства і руйнування – справа рук росіян.
Українців закликають всіма можливими способами поширювати серед росіян кадри злочинів РФ проти України. Ось іще кілька шляхів:
- Розповісти росіянам інформацію про мітинги у їхніх містах через інстаграм або інші сонцмережі.
- Надіслати голосове повідомлення своїм рідним чи знайомим у Росії за допомогою бота "Дзвінок другу".
- Долучитися до кібервійськ України: блокувати російські сайти, шукати вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів.
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