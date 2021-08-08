"Непоправна втрата для всіх": як політики та активісти реагують на смерть Олександра Ройтбурда

У неділю, 8 серпня, не стало відомого українського художника Олександра Ройтбурда. Його серце перестало битися на 60-му році життя.

24 канал зібрав спогади та реакції про видатного митця від українських політиків та небайдужих громадян.

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Володимир Зеленський

Президент України підкреслив, що смерть Олександра Ройтбурда – велика втрата для українського мистецтва. Адже художник власним прикладом довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії.

Ройтбурд не боявся експериментів у власній творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто – іронії та навіть самоіронії.

Смерть художника – велика втрата. Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна – нашим культурним спадком,

– підкреслив Зеленський.



​Помер очільник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд / Фото The Babel

Андрій Садовий

Чи не найпершим на трагічну звістку відреагував мер Львова. Садовий мав нагоду бути особисто знайомим з паном Олександром. Міський голова назвав його непересічною і дуже талановитою людиною, яка присвятила себе мистецтву.

Мало хто так віддано і щиро любив та підтримував українську культуру. Щирі співчуття. Це непоправна втрата для всіх нас,

– зазначив Андрій Садовий.

Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики заявив, що Ройтбурд закохав у мистецтво сотні тисяч людей.

Останнім часом він хворів. Але не втрачав силу духу, почуття гумору та мав великі плани – не тільки розбудови та реставрації Одеського художнього музею. А ще – горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі,

– підкреслив Ткаченко.

Він зауважив, що тепер Мінкульт повинен втілити мрію Ройтбурда у життя.

Петро Порошенко

ЗМІ припускають, що причиною смерті Олександра Ройтбурда могла стати онкологія. Близькі художника відмовилися про це говорити.

П'ятий президент України нагадав, що Ройтбурда знали та поважали як в Одесі, так і далеко за її межами.

"Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу", – написав Петро Порошенко.

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Сергій Стерненко

Українського активіста приголомшила новина про смерть Ройтбурда.

Нема слів. Тільки учора думав, що треба побачитись, давно не говорили. На жаль, вже не поговоримо. Спочивай з миром, друже,

– написав Стерненко.



Остання зустріч активіста з Ройтбурдом / Фото Сергія Стерненка

Аркадій Бабченко

Російський журналіст та друг художника заявив, що Ройтбурд завжди насолоджувався життям і збирав навколо себе багато друзів. Причому, справжніх друзів.

З тобою ж не можна було не дружити. Я ж насамперед чекав, як отримаю паспорт, поїду в Київ, зберемося, обійму тебе. Тепер не обійму. Не можу в голові укласти,

– підсумував Бабченко.

Що відомо про смерть Ройтбурда