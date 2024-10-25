Відбір до "Азову": як потрапити в бригаду

В "Азові" розповіли про етапи відбору людей до бригади. А також про те, якими якостями повинні володіти майбутні азовці та хто ніколи не зможе потрапити у підрозділ.

"Азов" займається рекрутингом вже 10 років та постійно шукає нових людей у свою команду. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин.

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Як проходить відбір до бригади "Азов"

Юрій розповідає, що насамперед відбувається співбесіда. Вона може проходити як онлайн, так і очно. Від першої співбесіди й до підписання контракту чи оформлення мобілізації бійцем, рекрутер повністю супроводжує його та консультує.

"Азов" відомий своїми високими стандартами до кандидатів. До бригади в жодному разі не можуть потрапити люди з алкогольною чи наркотичною залежністю, а також ті, хто був помічений у якійсь проросійській діяльності.

Насправді, враховуючи динаміку війни та потребу в людях, вимоги у простих лінійних підрозділах чи для піхоти значно зменшуються. Проте пустити в бій непідготовлену людину – неправильно, це неефективно. Тому, в будь-якому випадку, навіть ті бійці, які більше не можуть проходити базовий курс бойової підготовки в "Азові", можуть вдарити у дзвін,

– каже Юрій "Мілан" Гаврилишин.

Надалі такі добровольці все одно матимуть можливість проходити службу в бригаді. Їх ніхто не відкидатиме і вони зможуть довести свою важливість в підрозділах бригади.

Юрій Гаврилишин також зазначив, що мобілізовані через ТЦК чоловіки мають можливість приєднатися до Азову. Військові можуть "перехопити" військовозобов'язаного, якщо він звернеться із таким проханням до колцентру.