Годжес показав карту звільнення Криму та пояснив, як викурити окупантів з півострова

Офіцер армії США у відставці Бен Годжес опублікував план зі звільнення Кримського півострова від російських окупантів. На карті, яку він поширив, вказано, які саме об'єкти загарбників мають попередньо атакувати ЗСУ, аби операція з деокупації пройшла успішно.

Світова спільнота починає усвідомлювати, що розв'язувати питання стосовно повернення Криму до складу України дипломатичними методами немає сенсу. Вочевидь, саме тому колишній командувач армією США у Європі Годжес вирішив розробити план деокупації півострова військовим шляхом.

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"Потрібно унеможливити ефективну оборону"

Зі заяви колишнього військового зрозуміло, що пріоритетом номер один для Збройних Сил має бути створення умов, за яких окупанти просто-таки не матимуть змоги ефективно оборонятися, коли українська армія заходитиме на територію півострова.

Чудова карта. Вона показує, як високоточні удари великої дальності можуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики припускають, що для цього потрібна дорога широкомасштабна сухопутна атака... Але перш за все пріоритетом є зробити Крим непридатним для оборони Росією. ЗСУ та інші сприятимуть цьому,

– йдеться у повідомленні Годжеса.



План деокупації Криму від Годжеса / Дивіться карту з його соцмереж

Зауважимо, що на цій мапі вказано об'єкти Росії в окупованих містах, які перед наступом, ймовірно, повинні атакувати Збройні Сили за допомогою ракет, дронів чи підриву вибухівки (зображено це на карті за допомогою ракети, що влучає в ціль). Власне, мовиться про такі цілі:

залізничне сполучення;

аеродром;

Чорноморський флот;

єдине сполучення Росії з Кримом (Керченська переправа).

Серед 4 цілей, які пропонує атакувати Годжес перед наступом є Кримський міст, що сполучає місто Керч з територією Росії. Його уже підривали восени 2022 року – тому зробити це вдруге, вочевидь, не буде великою проблемою.

Водночас на своїй карті колишній військовий обвів червоними кільцями дві дороги, що сполучають території України з тимчасово окупованим півостровом. Йдеться про траси М-17 та М-18.

Повернення Криму означатиме повернення миру

До цієї теми згадаємо заяву постійного представника президента в АР Крим (у 2017 – 2018 роках) Бориса Бабіна. Він переконаний, що без повернення півострова до складу Україну не потрібно сподіватися на мир в Європі.

Окрім того, військовий експерт Петро Черник констатував, що для деокупації цієї території Збройні Сили повинні мати 2 види озброєння: далекобійні ракети та потужну авіацію. Однак поки партнери вагаються щодо надання нам цього.