Тримають "ключі" від українського неба: Ігнат розповів, яким 2022 рік був для Повітряних Сил
Уже 11 місяць наші захисники боронять українську землю від російських загарбників. У перші дні повномасштабного вторгнення Повітряні Сили ЗСУ відбили у противника летовища й тримають "ключі" від неба України.
Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що нині наша авіація завдає вже понад 4 тисячі групових авіаційних ударів по окупантах, що дуже важливо для підтримки наземних сил.
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Відбиття Повітряними Силами летовищ
Ігнат нагадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни вдарили по Повітряних Силах ЗСУ. Авіаційні гарнізони вистояли після ворожих ударів, набули спроможності й почали винищувати окупантів, ліквідуючи по 10 – 15 повітряних цілей за день. Мовиться про пілотовану авіацію.
Він зауважив, що у ті ж дні почалися атаки летовищ – противник прагнув захопити авіаційні гарнізони навколо Києва, вислати туди десант із військово-транспортних літаків та гелікоптерів та взяти столицю в кільце. Авіаційні гарнізони були відбиті військовослужбовцями Повітряних Сил різних родів, а також місцевою теробороною та іншими силами оборони.
Це було дуже важливо, тому що ціль була – захопити Київ, зрозуміло. Цього не дали зробити – летовища були відбиті,
– заявив Ігнат.
Мовиться, за його словами, зокрема, про Бориспіль, Васильків та Гостомель. І це був один із ключових етапів нашої оборони.
Повітряні Сили тримають "ключі" від українського неба
Речник Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що далі було збиття ворожих повітряних цілей та вигнання російської авіації з повітряного простору, підконтрольного силам оборони. Це також було одним із ключових завдань.
Все-таки "ключі" від неба тримати у себе й не допустити появи російської авіації,
– наголосив Ігнат.
Він зауважив, що окупанти, звісно ж, могли завдавати ударів дистанційно, але вже не було такого, як в Ізюмі й Маріуполі, коли вони застосовували бомби вільного падіння та фугасні бомби по 500 кілограмів. Фактично й досі російська авіація не залітає у повітряний простір України.
Наступний етап, власне, – це бої, допомога Сухопутним військам у наданні авіаційної підтримки з повітря, знищення ворожих опорних пунктів, складів боєприпасів військ на Харківському, Херсонському напрямках,
– заявив речник Повітряних Сил ЗСУ.
За його словами, наша авіація здійснює вже понад 4 тисячі групових авіаційних ударів по окупантах. Це надзвичайно важливий момент під час підтримки наземних сил.
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Захисники неба протидіють російському тероризму
Ігнат зауважив, що на нинішньому етапі Росія вдається до тероризму й атак критичної інфраструктури. Початком цього стало 11 вересня, коли окупанти випустили 12 крилатих ракет Х-101 по Харківській ТЕЦ, 9 із яких були знищені Повітряними Силами.
Відтоді лише збито близько 480 крилатих ракет противника і близько 460 дронів-камікадзе Shahed,
– заявив речник Повітряних Сил ЗСУ.
Він додав, що мовиться про період, починаючи з 11 вересня. Тож зрозуміло, яку визначну роль зіграли саме захисники неба – інакше б усе це влучило в наші станції та інші об'єкти.
Що відомо про атаки міст України: головне
- Масовані ракетні обстріли стали однією з основних тактик росіян у війні проти України. Однак, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, специфіка ракетних атак останнім часом змінилася.
- Росіяни масово атакують всю територію України. Проте найбільше занурити в темряву намагаються Київ.
- Тегеран поки вагається, чи передавати нову зброю росіянам. Влада боїться наслідків для Ірану, які це може спровокувати. Водночас, цілком можливо, що Росія закуповує озброєння не тільки у цієї країни.