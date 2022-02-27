Як поводитися на блокпостах: основні правила

Під час воєнних дій, які вже четвертий день точаться на території України, важливо дотримуватися правил проходження контролю на блокпостах.

Зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.

До теми ЗСУ поширили поради, як поводитися на блокпостах

Як поводитися на блокпостах

При проходженні блокпоста громадяни повинні:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.



Як поводитися на блокпостах / Інструкція Ukraine NOW

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