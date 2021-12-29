На дорогах України ожеледиця: корисні поради водіям та пішоходам

В Україні вночі та майже на всій території вдень стовпчик термометра показує мінусову температуру. Через це на дорогах виникає ожеледиця, що є небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів.

Джерело: ДСНС

На деяких дорогах України 30 грудня буде ожеледиця, через це синоптики попередили про небезпеку на дорогах.

До теми На трасі Київ – Одеса затор розтягнувся аж на 30 кілометрів – фото, відео

Якою буде ситуація на дорогах

29 – 30 грудня на дорогах більшості областей утримається ожеледиця,

– заявили синоптики.

Окрім того, ожеледь прогнозують:

в Запорізькій області – 1 рівень небезпечності, тобто жовтий;

в окремих районах Миколаївської та Донецької областей – сильна ожеледь – 2 рівень небезпечності, тобто помаранчевий.

До речі, температура повітря 30 грудня, за словами Наталки Діденко, у середньому вдень сягатиме -1...-5 градусів. Натомість у західних областях прогнозують потепління, – до +1...+5 градусів. Опадів ніде не буде, погода буде сонячною.

Як поводитися водіям під час ожеледиці

Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.

та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом. Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.

Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах , оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.

, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів. Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.

Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Як поводитися пішоходам під час ожеледиці: поради

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції та поранити вас.

Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.

Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати. Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.

Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. Ходіть тротуарами, посипаними піском.

Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.

Не перебігайте проїжджу частину дороги.

Якщо ви впали й через певний час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, утворилися пухлини на м'яких тканинах – терміново зверніться до лікаря. В іншому разі можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Кілька лайфхаків для взуття під час ожеледиці

Рятувальники радять змайструвати або ж придбати на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи". Також можна прикріпити на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру.

Можна натерти наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждакового паперу обсипаються).

Намастити на підошву клей типу "Момент" та поставити взуття на пісок, після цього можна сміливо виходити на вулицю.

Рятувальники наголосили, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без великих підборів.

Актуально Снігова фортеця на вершині Чорногори: через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини



Лайфхаки для взуття під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу