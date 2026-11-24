Російський диктатор Володимир Путін зациклився на антиукраїнських комплексах та образах на Захід, вдало маніпулюючи прагненням США до миру. Він продовжує використовувати тему переговорів як тактичну гру, аби уникнути нових санкцій та посилення підтримки України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що очільник Кремля досі живе комплексами й намагається вести діалог виключно на власних умовах. Однак змінити це можливо.

Як потрібно вести переговори з диктатором

За словами політолога, російський диктатор залишається вкрай суперечливою постаттю з помітними політико-психологічними деформаціями. Його агресивний антиукраїнський комплекс формувався після 2014 року і призвів до повномасштабного вторгнення, а давні претензії до Заходу зараз сфокусувалися на європейських країнах.

Фесенко провів паралель із нещодавно опублікованими мемуарами Джо Байдена, де Путіна порівнюють із підлітком.

Підліток хоче звернути на себе увагу. От у Путіна, якщо подивитися його заяви, він постійно згадує, як його кинув Захід. Образи на Захід є, але це намагання домовлятися також. Мені здається, що Путін, як і Трамп, теж себе вважає генієм переговорів. КДБшна школа спрацьовує, він вважає, що вміє маніпулювати іншими. Трампом він точно маніпулює періодично. На жаль, час від часу це спрацьовує в російських інтересах,

– пояснив він.

Європейські лідери менше піддаються на подібні прийоми Кремля, тоді як у США тактика Москви щодо удаваної готовності до миру часом знаходить відгук.

Якщо міжнародна спільнота серйозно розглядатиме формат прямих переговорів безпосередньо з очільником Кремля, дипломатам доведеться застосувати нестандартну стратегію. На думку Фесенка, звичайних політичних інструментів буде недостатньо.

Потрібна не просто класична дипломатія, а переговори, в яких має бути психотерапевтична складова. Тому що Путіна паралельно в процесі цих переговорів трішки треба лікувати, компенсувати ці комплекси. Він хоче висловити всі свої образи – хай висловить. Це перша частина переговорів. Потім його поступово треба переключити на обговорення реальних практичних речей,

– наголосив політолог.

Фесенко підкреслив, що попри всі деформації у Путіна зберігається певна раціональність. Частина його оточення чудово усвідомлює, що розв'язана війна завдала Росії колосальної шкоди і кількість проблем лише збільшується.

Політолог переконаний, що шанс на реальне припинення бойових дій з'явиться лише за умови одночасного збігу кількох критичних чинників. Головним із них залишається прагнення Кремля домовитися з Дональдом Трампом та необхідність шукати вихід із глухого кута.

Фесенко про переговори з Путіним: дивіться відео