У Верховній Раді розповіли, чи підуть узимку на канікули

Марія Мезенцева розповіла, як довго цього року відпочиватимуть народні обранці. За словами депутатки, робота у Верховній Раді не закінчується.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції з Євросоюзом розповіла в ефірі телемарафону, що народні обранці цього року не підуть на канікули, пише 24 Канал.

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Як працюватиме Верховна Рада на свята

Український парламент не завершує свою роботу, ми не йдемо на канікули,

– розповіла Марія Мезенцева.

За її словами, народні депутати вже на початку січня знову працюватимуть: "Верховна Рада продовжить свою роботу вже на початку січня. Хоча ми її не закінчуємо".

Нардепка також зауважила, що Рада днями проголосувала за низку важливих законопроєктів. Зокрема, мовиться про скасування мита і ПДВ на радіолокаційні потреби для ЗСУ, закон про внутрішньо переміщених осіб та інші.

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Скільки нардепів працює у Верховній Раді