Як працюватимуть банки в період вихідних на День Незалежності: в НБУ назвали дати
Джерело:Нацбанк України
Нацбанк України назвав графік роботи банків через перенесення робочих днів у серпні і жовтні 2021 року. Через святкування Дня Незалежності робочий день з понеділка 23 серпня переносять на суботу 28 серпня.
У Нацбанку розповіли також про зміни графіку через святкування у жовтні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті.
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У НБУ розповіли як працюватимуть банки через перенесення робочих днів
Банківська система України працюватиме:
- замість понеділка 23 серпня – у суботу 28 серпня;
- замість п'ятниці 15 жовтня – у суботу 23 жовтня.
До речі, робочі дні переносяться через те, що 24 серпня в Україні відзначатимуть 30 річницю Незалежності, а 14 жовтня – День захисників України.
Графік роботи електронних платежів та касових операцій
- Міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року будуть здійснюватися датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня відповідно.
- Перекази 21 – 24 серпня та 14 – 17 жовтня 2021 року будуть датовані банківськими днями 25 серпня і 18 жовтня відповідно.
23 серпня і 15 жовтня 2021 року банки, у разі потреби, можуть здійснювати касові операції,
– розповіли в НБУ.
Ба більше, там запевнили, що банки мають гарантувати роботу банкоматів, а також підкріплення їх готівкою різних номіналів.
Коротко про святкування Дня Незалежності
- З 22 до 24 серпня в Україні пройде приблизно 150 урочистих подій, присвячених Дню Незалежності.
- Святкові та урочисті заходи будуть тривати кілька днів: з салютами, концертами та прийомами гостей з інших держав.
- Вже з 16 серпня люди зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика у Софійському соборі. Володимир Зеленський зазначив, що історичний документ вперше в історії України буде в Києві.
- На параді на Хрещатику буде 3 колони: піша, повітряна, механізована. Загалом у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
- У Мінфіні порахували, що на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності витратять 5 мільярдів 423 мільйони 200 тисяч гривень.