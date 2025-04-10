Один удар – п'ять версій․ Як пропагандист спіймав себе на брехні про Кривий Ріг
- Пропагандистський канал "Alex Parker Returns" створив кілька фейкових версій про удар Росії по Кривому Рогу, намагаючись перекласти відповідальність за трагедію на Україну.
- Російське міноборони визнало удар, що суперечило фейковим версіям, які намагалися виправдати атаку.
- Пропагандист намагався підкріпити свої заяви фальшивими доказами, що виявилося маніпуляцією і фальсифікацією.
Ця колонка – це медіакара пропагандиста та спроба не просто викрити чергову дезінформацію, а показати покроково, як саме народжується, трансформується і самознищується російський фейк на прикладі телеграм-каналу "Alex Parker Returns".
4 квітня 2025 року Кривий Ріг зазнав одного з найтрагічніших ударів за весь час повномасштабної війни. Генеральний штаб Збройних Сил України доповів, що російська ракета "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, влучила у житловий район поблизу дитячого майданчика. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.
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Загинули 20 людей, серед них – 9 дітей. Здавалося б, навіть найцинічніші рупори Кремля не зможуть виправдати удар по дітях. Але вони знайшли спосіб збрехати – і не один.
1. Запізніла реакція і "підготовка ґрунту"
18:49 – удар по Кривому Розі.
20:19 – "Паркер" вперше згадує подію: "У Кривому Розі щось незрозуміле".
Перший допис після обстрілу Кривого Рогу / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns
Очікування між подією і реакцією склали 1,5 години – це вічність у світі телеграм-пропаганди. Зазвичай канали цього рівня реагують блискавично. Тут же – довга пауза. Вірогідно, чекали на методичку. Бо відео з місця удару – шокуюче. Загиблі діти, руйнування – це не та картинка, яку легко вписати в "переможний" наратив.
Це момент коли пропаганда Росії, розуміючи що накоїла, вичікувала, даючи собі час на розробку фейкових тез, аби вибілитися. І вони не змусили нас довго чекати, бо 20:26 – відбулося народження фейку.
2. 20:26 – Народження фейку
"Самообстріл касетними ATACMS. Результат за вікном".
Брехня про цинічний удар Росії / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns
Це перша версія, яку висуває "Паркер".
Важливо: на той момент ще ніхто, навіть міноборони Росії, не заявляв про тип боєприпасу. Але автор уже точно "знає" – це "касетна ATACMS". Звідки йому це відомо?
Це класика дезінформації: емоційне звинувачення + перекладання відповідальності. Сюжет про "самообстріл" – найпоширеніший російський фрейм.
3. 21:29 – Еволюція фейку: тепер це змова Зеленського
"Кривий Ріг – провокація у чистому вигляді, влаштована українцями, як спроба зірвати переговори… Зеленський назвав добрих росіян вбивцями".
Наступна брехня пропагандиста / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns
Менше ніж за годину фейк перетворюється на змову. Автор "винаходить" нову логіку: удар потрібен, щоб зірвати перемовини, і винен особисто президент України.
Це типовий прийом пропаганди: переводити трагедію у геополітичну площину, щоб знецінити саму трагедію. І головне – атакувати легітимність влади, підірвати віру партнерів в Україну.
4. 22:27 – міноборони Росії сплутало всі карти
"Об 18:48 був завданий високоточний удар ракетою у фугасному спорядженні по місцю зібрання командирів ЗСУ і західних інструкторів".
Фейк від міноборони Росії / Скриншот
Офіційна версія повністю руйнує попередні фейки "Паркера".
- "Самообстріл" – скасовано повністю. Міноборони Росії саме визнає, що це вони завдали удару.
- "Українська провокація, щоб зірвати перемовини" – теж скасовано. Росія визнала, що метою був ресторан.
- "Українська ППО" – не згадується. Суперечить офіційній версії міноборони Росії, яка визнала удар результативним.
5. 22:46 – Суперечності в реальному часі
"Пазл склався. Схоже, по цивільних відпрацювало якесь слабеньке ППО, яке й видали за касетний удар".
Новий недолугий фейк / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns
На цьому етапі фейк починає пожирати сам себе. Бо:
- саме "Паркер" першим заявив про касетний удар;
- тепер він же каже, що це фейк;
- і звинувачує ППО, всупереч заяві МО Росії, яка визнала – удар по кафе був результативним.
Пропаганда втрачає контроль над власним сценарієм.
6. 23:55 – Фінал: підкидання фейкового відео з іншого ресторану
"А ось і сам ресторан, по якому прилетів фугас".
Ще один фейк пропагандиста / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns
"Паркер" викладає відео з ресторану "Святошин". Проблема в тому, що:
- це відео з іншої локації – ресторан за 5 кілометрів від RoseMarine;
- зняте ще 14 березня, що підтверджується геолокацією та датою публікації у @crypto_pepper_ в інстаграмі.
Це вже не просто маніпуляція, а фальсифікація – підміна доказів, аби довести попередню брехню.
Що ж у підсумку?
Розбір кейсу телеграм-каналу "Паркера" демонструє нам типову схему.
Емоційна провокація → Перекладання провини → Геополітичне виправдання → Самоспростування → Фальшиві докази.
Це сценарій дезінформації, який повторюється в багатьох подіях. Але в цьому випадку він був особливо жалюгідним: не лише через власні суперечності, а й через глибину трагедії, яку він намагався замазати.
Розвінчання фейків – це не просто журналістика. Це – захист реальності.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.